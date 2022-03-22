Ворог слабне і розуміє, що правда й перемога за нами, – актор серіалу "Кава з кардамоном"

Відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів у марафоні "Єдині новини" про те, чим займається під час війни. Крім цього, зірка розказала, які настрої панують на Черкащині, де він зараз проживає з сім’єю.

Зараз Тарас Цимбалюк знаходиться у рідному домі своїх батьків на Черкащині, де умовно спокійно. Він разом з дружиною волонтерить та підтримує ЗСУ.

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Тарас Цимбалюк розповів про те, чим займається під час війни

За словами актора, у Черкаській області люди неймовірно активні і йому це подобається. "Ми з дружиною якоюсь мірою допомагаємо, чим можемо. Ми плели сітки, відвозили хлопцям з тероборони їжу… Одним словом, де ми можемо бути корисні, ми там і були".

Вони також створили телеграм-канал для швидкої комунікації місцевих жителів. У соцмережах актор показує людям правду і плекає надію, що навіть російськомовне населення, що на нього підписане, побачить, що в нас відбувається.

Одним словом, на усіх фронтах, де є можливість, веду активну діяльність,

– сказав актор.

За словами Тараса Цимбалюка, настрій на Черкащині бойовий. "Мені подобається, що якоюсь мірою поборено паніку, народ об'єднується, чітко розуміє, що робить ворог, він слабне. Він розуміє, що правда за нами, що мораль за нами, що зрештою перемога, однозначно, за нами. Тому це головне".

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