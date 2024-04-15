Готова долучитись до війська: де зараз та чи воює відома українська акторка Дар'я Легейда-Сова

Дар'я Легейда – одна із найвідоміших і найяскравіших акторок України. Щоправда, вона вирізняється не лише своїм рудим та кучерявим кольором волосся, а й винятковим талантом. Ви точно могли бачити акторку у таких стрічках: "Кріпосна", "Колір пристрасті", "Сага" та багатьох інших.

Велика війна докорінно змінила життя та плани акторки. Найголовніші чоловіки у житті Дар'ї тепер не поруч, а воюють. А сама акторка також задумувалась над тим, щоб взяти до рук зброю. Дізнайтесь, де зараз Дар'я та чи пішла воювати, на Кіно 24.

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Де зараз Дар'я Легейда-Сова

Під час повномасштабної війни українська акторка Дар'я Легейда організовує збори для наших воїнів та займається волонтерством.

Чоловік зірки "Кріпосної" актор Дмитро Сова, за якого вона вийшла заміж декілька років тому, став на захист країни. Також у складі ЗСУ служить батько артистки.

Практично одразу, у березні 2022 року, коли батько актриси пішов служити, Даша розпочала шити амуніцію для військових та писати звернення в соцмережах, закликаючи допомагати військовим. І багато хто відгукнувся на її заклик тоді, і досі залишаються небайдужими.

Іноді актрисі достатньо опублікувати своє фото чи відео та зазначити, що це для підтримки потреб армії. Українці миттєво реагують, надають допомогу і висловлюють щирі слова підтримки для Дар’ї та її чоловіка Дмитра Сови, також актора, якого глядачі знають і люблять.

Виявляється, і сама Даша морально готова взяти до рук зброю та піти за своїми чоловіками, але їй це не дозволяє здоров'я. Таку заяву Легейда зробила в інтерв'ю. За словами акторки, не було й дня, щоб вона не думала про це.

Щодня я думаю. Мене так виховали. Я знаю, що здатна на це - і морально, і фізично була б, якби не деякі проблеми з моїм здоров'ям. Я вперше про це говорю. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію, тому що ти ж несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за багатьох, хто буде поруч із тобою. Тому я зараз не можу взяти цю відповідальність,

– сказала Легейда.

Водночас Дар'я підкреслила, що якщо не буде інших варіантів, окрім як піти воювати, то вона стане на захист країни, навіть з хворим коліном.

Біографія Дар'ї Легейди-Сови