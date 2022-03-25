Вперше в історії: президентом Каннського фестивалю стане жінка – голова компанії Warner Bros.

Колишня президентка компанії Warner Bros. France Айріс Кноблох стане першою в історії жінкою-президентом Каннського кінофестивалю.

Як відомо, чинний президент Каннського фестивалю П'єр Лескюр після цьогорічного фестивалю, що відбудеться у травні, планує піти у відставку. Його замінить Кноблох, яка офіційно вступить на посаду у 2023 році.

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Хто така Айріс Кноблох

Айріс Кноблох – уродженка Німеччини, яка живе в Парижі. Відома в індустрії завдяки своїй успішній кар'єрі у WarnerMedia, де очолювала діяльність студії у Франції, Німеччині, Бенілюксі, Австрії та Швейцарії, контролюючи стратегію, комерційну та групову маркетингову діяльність у регіонах.

У червні минулого року через глобальну реструктуризацію Warner Кноблох залишила свою посаду і разом з компанією французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно відкрила компанію з придбання активів.

75-й Каннський кінофестиваль: що відомо

Нагадаємо, 75-й Каннський кінофестиваль пройде у період з 17 – по 28 травня 2022 року. Якщо війна не закінчиться в умовах, які задовольнять український народ, Каннський фестиваль не прийме офіційні російські делегації та не допустить присутність будь-кого, пов'язаного з російським урядом.

Каннський фестиваль завжди служитиме артистам та професіоналам індустрії, які засуджують насильство, репресії та несправедливість, з головною метою захисту миру та свободи,

– говорить пресслужба Канн.