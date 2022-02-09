Вперше після загибелі Галини Гатчінс: Алек Болдвін повернувся до зйомок у новому проєкті

Алек Болвін вперше після трагічної смерті операторки фільму "Іржа", українки Галини Гатчінс, повернувся на знімальний майданчик. Сьогодні він бере участь у британському проєкті.

Цю новину актор повідомив своїм підписникам. Він опублікував відео, в якому наголосив, що не знімався в кіно з жовтня 2021 року, і перший день на зйомках фільму у Великій Британії був важким.

Цікаво 5 приголомшливих фільмів про покер, які можна переглянути на Netflix

Яку роль зіграє Алек Болдвін, про що йдеться у картині та коли вийде на екрани – наразі невідомо. Актор лише повідомив, що нове кіно є абсолютно незалежним.

Я сказав, що вестиму невеликий щоденник, коли подорожуватиму і працюватиму. Сьогодні у нас був перший день, він завжди непростий. Я працюю вже не так багато, як раніше,

– прокоментував Болдвін.

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing . Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

"Дивно повертатися до роботи", – продовжив актор. "Я не працював з 21 жовтня минулого року, коли на зйомках (фільму "Іржі", – Кіно 24) сталася жахлива річ, випадкова смерть нашої операторки Галини Гатчінс. Але я повернувся до роботи вперше за три з половиною місяці", – сказав він.

У відео Алек Болдвін також зазначив про основні проблеми, які виникають під час роботи з незалежними фільмами, у порівнянні зі стрічками з великим бюджетом.

Читайте ще Зброярка "Іржі" Ханна Гутьєррес назвала винного у смерті Галини Гатчінс і подала в суд

Що відомо про смерть Гатчінс на майданчику з Болдвіном

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранили ключицю, однак, зараз він себе почуває добре.

У трагедії звинувачують "недосвідчену та зелену" зброярку Ханну Гутьєррес, яка нібито не вміла заряджати зброю холостими набоями. З'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.

У процесі слідства, представник знімального майданчика наголосив, що стався нещасний випадок. Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета. Актор наголосив, що ніколи б не навів пістолет на людину.

Режисерка фільму подала в суд на Болдвіна і наголосила, що у сценарії "Іржі" не було епізоду з вистрілом. Жінка вважає, що актор повинен був сам перевірити, чи револьвер заряджений, або ж попросити, щоб хтось з команди зробив це при ньому. Втім, батьки українки Галини Гатчінс не звинувачують Болдвіна у її смерті.

Попри це, вся команда хоче, щоб стрічку "Іржа" побачили на великих екранах.

Алек Болдвін під час зйомок застрелив операторку з України: дивіться відео 24 каналу