Ден Еспіноза повернувся, – Netflix показав видовищий трейлер 6 сезону "Люцифера"

10 серпня 2021 , 21:00
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Джерело:

ютуб Netflix

Сервіс Netflix опублікував повноцінний трейлер шостого фінального сезону "Люцифера". Прем’єра відбудеться 10 вересня 2021 року.

Про що 6 сезон 

Сезон складатиметься із 10 епізодів і розповість історію про те, як повелитель пекла, втомлений від управління, переїхав в сучасний Лос-Анджелес. Спочатку він керує нічним клубом, оточивши себе жінками і вином, а потім став колегою детектива у виконанні Лорен Джерман.

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Що показали в трейлері фінального сезону

З трейлеру стає зрозуміло, що нас чекає ще те видовище на Netflix! Люцифер (Том Елліс) і детектив Хлоя Декер (Лорен Джерман) боряться і, що більш важливо, вона тримає меч Азраїла, щоб його вбити? Про це ми дізнаємося після перегляду сезону. Крім того, ролик показав вбитого в попередньому сезоні детектива, якого зіграв Кевін Алехандро.

"Люцифер" 2021: дивіться трейлер фінального сезону 

 

Реакція мережі на трейлер

  • "Ден Еспіноза повернувся!";
  • "Я бачу Дена";
  • "Як Люцифер ще живий?";
  • "Останній сезон шокує";
  • "Не можу дочекатися";
  • "Ден живий?";
  • "Вражаюче!".

Дата виходу серій – 10 вересня 2021 року

  • 1 серія – "Тут ніколи і нічого не змінюється" (Nothing Ever Changes Around Here);
  • 2 серія – "Відра з багажем" (Buckets of Baggage);
  • 3 серія – "Еге-ге-гей, щоб мене!" (Yabba Dabba Do Me!);
  • 4 серія – "Пришити хвіст лиходієві" (Pin the Tail on the Baddie);
  • 5 серія – "Вбивство Люцифера Морнінгстара" (The Murder of Lucifer Morningstar);
  • 6 серія – "Набагато брудніше" (A Lot Dirtier Than That);
  • 7 серія – "Мій найкращий друг" (My Best Friend);
  • 8 серія – "Врятувати Диявола, врятувати світ" (Save the Devil, Save the World);
  • 9 серія – "Прощавай, Люцифер!" (Goodbye, Lucifer);
  • 10 серія – "Партнери докінця" (Partners ‘Til the End).
Автор: Наталія Гулій