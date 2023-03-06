"Все завжди і водночас" підкорює світ: все, що відомо про претендента на Оскар-2023

Американський науково-фантастичний фільм режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас" продовжує підкорювати глядачів. Фільм збирає найважливіші нагороди світу і є претендентом на Оскар-2023. Що відомо про стрічку – розповідаємо далі.

Картина відкрила фестиваль South by Southwest 11 березня 2022. Фільм зібрав 95 % позитивних рецензій критиків на Rotten Tomatoes. На Metacritic середня оцінка складає 81 зі 100.

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"Все завжди і водночас": сюжет і трейлер

Головну роль у майбутньому фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня").

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер онлайн

Сценаристи та режисери "Все завжди і водночас" Деніел Шайнерт та Деніел Кван, які працюють під псевдонімом "Деніели", прославилися у 2016 році завдяки культовій картині "Людина – швейцарський ніж" з Деніелом Редкліффом та Полом Дано. Нову роботу Деніелів випускає студія А24 у співпраці з продюсерами братами Руссо, які зняли чотири картини Marvel Cinematic Universe, включно з фінальними частинами "Месників".

5 березня 2023 року "Все завжди і водночас" додало ще одну нагороду до своїх здобутків на шляху до Оскара, отримавши приз за найкращий оригінальний сценарій на церемонії вручення премії Гільдії сценаристів 2023 року.

На Оскар-2023 стрічка отримала 10 номінацій:

"Найкращий фільм"

"Найкраща режисерська робота"

"Найкраща жіноча роль"

"Найкраща чоловіча роль другого плану"

"Найкраща жіноча роль другого плану"

"Найкращий оригінальний сценарій"

"Найкраща музика до фільму"

"Найкраща пісня до фільму"

"Найкращий монтаж"

"Найкращий дизайн костюмів".

В український прокат "Все завжди і водночас" вийде 16 березня 2023 року.