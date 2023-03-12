158 нагород і це без Оскара: чому варто переглянути фільм "Все завжди і водночас"

Американський науково-фантастичний фільм режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас" – абсолютний рекордсмен за кількістю виграних нагород. У нього назбиралося вже 158 відзнак. І є велика ймовірність, що сьогодні, 12 березня, стрічка отримає Оскара.

Попередній рекорд належав фільму "Володар перснів: Повернення короля", який назбирав 101 нагороду, але йому не вистачає перемоги від Гільдії сценаристів (тоді нагорода за найкращий адаптований сценарій перепала "Американській величі"). Однак, це було ще 20 років тому. Чим особлива картина "Все завжди і водночас" і чому її варто переглянути – розповідаємо в матеріалі 24 Каналу.

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"Все завжди і водночас" – сюжет і відгуки

Фільм зібрав 95 % позитивних рецензій критиків на Rotten Tomatoes. На Metacritic середня оцінка складає 81 зі 100. Критики відзначили акторську гру персонажів та сюжет. Як писав Браян Лоурі для CNN, "трейлери готували до постійної дії, але глядачі повинні змиритися з неквапним темпом на початку. Та коли сюжет розганяється, його справжній тріумф полягає в монтажі та акторській грі, що повинна перемикатися від нормальності до абсурду".

На думку Таші Робінсон із Polygon, вражаюча хореографія та відверте безглуздя відчуваються настільки ж революційно, як колись бої Джекі Чана або Ву-Пін Юена. "Захоплива деконструктивна філософія всесвіту у фільмі виглядає так само амбітно й радикально, як і гностичне ставлення до реальності у "Матриці". Але "Все завжди і водночас" має відчуття гри та гумору, відсутнє в "Матриці", що робить його філософію простішою для сприйняття. "Як і всі проєкти Квана та Шайнерта, "Все завжди і водночас" відрізняється як своїми великими амбіціями, так і своєю підривною безцеремонністю. Ніхто більше не зніме таких фільмів. Можливо, ніхто інший навіть не хотів би".

Як про стрічку відгукуються в мережі

"Після деякого досвіду в азійському лютому треші "Все завжди і водночас" сприймається як досить спокійна сімейна комедія, якою вона і є. Моменти з камінчиками шикарні, відсилання до Джекі Чана – шик, питань нема";

"Мене найбільше пре від діаметрально протилежних вражень глядачів. Цей фільм потрібно було знімати тільки для цього";

"Чудово шалена, на перший погляд, ця винахідлива феєрія від режисерської команди Деніелс (Деніел Кван та Деніел Шейнерт) має глибокий шар сімейних почуттів та заслужений емоційний заряд наприкінці";

"Це абсурдно, дико та чудово, і, ймовірно, змусить вас плакати";

"Боротьба між добром і злом, правильним і неправильним, соціальними кордонами, ментальними уявленнями тощо; відбуватиметься серед пральних машин і калькуляторів".

Головну роль у фільмі виконала Мішель Єо – зірка стрічок "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вартові Галактики 2", "Шалено багаті азіати", "Леді", "Мемуари гейші", "Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся", "Завтра не помре ніколи". Також одну з ролей у картині виконала Джеймі Лі Кертіс (франшиза "Хелловін", "Ножі наголо", "Чумова п'ятниця", "Правдива брехня").

Творці фільму повідомили, що ми можемо бути будь-ким і будь-коли, адже в мультивсесвіті існують тисячі ваших варіантів. Так само й головна героїня Евелін, яка може змінюватися і бути водночас відомою акторкою, талановитим шеф-кухарем, оперною дівою або майстром бойових мистецтв. Вона може отримати доступ до спогадів, емоцій та неймовірних здібностей різних версій себе. Кажуть, що так можна врятувати світ. І якщо зовсім пощастить, то розібратися з найстрашнішим злом – власними податками.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер

Сценаристи та режисери "Все завжди і водночас" Деніел Шайнерт та Деніел Кван, які працюють під псевдонімом "Деніели", прославилися у 2016 році завдяки культовій картині "Людина – швейцарський ніж" з Деніелом Редкліффом та Полом Дано.

Фантастична комедія здобула чимало нагород, серед яких:

премії за найкращий оригінальний сценарій від Гільдії сценаристів США (WGA) і за найкращий монтаж у комедійному фільмі від Гільдії режисерів монтажу США (ACE Eddie Awards);

відзнаки гільдій продюсерів, акторів, режисерів, художників-постановників, дизайнерів костюмів, гримерів і перукарів;

Золотий глобус за найкращу жіночу та чоловічу роль;

премія BAFTA за найкращий монтаж тощо.

На Оскар-2023 стрічка отримала 10 номінацій:

"Найкращий фільм";

"Найкраща режисерська робота";

"Найкраща жіноча роль";

"Найкраща чоловіча роль другого плану";

"Найкраща жіноча роль другого плану";

"Найкращий оригінальний сценарій";

"Найкраща музика до фільму";

"Найкраща пісня до фільму";

"Найкращий монтаж";

"Найкращий дизайн костюмів".

У "Все завжди і водночас" є хороші шанси взяти Оскар за найкращий фільм року, – сказав виконавчий продюсер Суспільного Лук’ян Галкін і продовжив: "The New York Times цілком влучно охрестив стрічку "виром жанрової анархії" – по першій годині перегляду є ризик навіть за це малозрозуміле визначення хапатися як за рятівне у пошуках відповіді на питання: "А що, власне, відбувається?".

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В український прокат "Все завжди і водночас" вийде 16 березня 2023 року.