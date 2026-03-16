Оскар-2026: усі переможці та головні тріумфатори церемонії

У ніч з 15 на 16 березня в Лос-Анджелесі відгриміла 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Захід традиційно відбувся в театрі "Долбі". Ведучим другий рік поспіль став американський комік Конан О'Браєн.

Зі сцени однієї з найпрестижніших кінопремій світу лунають імена переможців у всіх номінаціях.

Рекомендуємо Оскар-2026 пройде під посиленою охороною через загрозу терористичних атак з боку Ірану

Список переможців Оскара-2026: хто став лауреатом премії?

"Найкраща акторка другого плану" – Емі Медіґан ("Зброя").

"Найкращий анімаційний повнометражний фільм" – "K-pop: Мисливці на демонів"

"Найкращий анімаційний короткометражний фільм" – "Дівчина, яка плакала перлами"

"Найкращий дизайн костюмів" – "Франкенштейн" – костюми: Кейт Гоулі

"Найкращий грим і зачіски" – "Франкенштейн" – грим: Майк Гілл, Джордан Самуель, Кліона Ф'юрі

"Найкращий кастинг" – "Одна битва за одною" – кастинг-директорка Кассандра Кулукундіс

Важливо! Це перший в історії Оскар за найкращий кастинг.

"Найкращий короткометражний фільм" – "Співаки", "Двоє людей, що обмінюються слиною"

"Найкращий актор другого плану" – Шон Пенн ("Одна битва за іншою")

"Найкращий адаптований сценарій" – "Одна битва за іншою" – сценарій Пола Томаса Андерсона

"Найкращий оригінальний сценарій" – "Грішники" – Раян Куглер

"Найкраща робота художника-постановника" – "Франкенштейн" – художниця‑постановниця Тамара Деверелл; декоратор Шейн В'о

"Найкращі візуальні ефекти" – "Аватар: Вогонь і попіл" – Джо Леттері, Річард Бейнем, Ерік Сендон і Даніель Баррет

"Найкращий короткометражний документальний фільм" – "Усі порожні кімнати"

"Найкращий повнометражний документальний фільм" – "Містер Ніхто проти Путіна"

"Найкраща оригінальна музика до фільму" – "Грішники" – Людвіг Ґоранссон

"Найкращий звук" – "F1" – Ґарет Джон, Ел Нельсон, Ґвендолін Єйтс Вітл, Ґері А. Різо і Хуан Перальта

До речі, раніше ми писали про звук і музику швидкості: як створювався культовий саундтрек до стрічки "F1® ФІЛЬМ" – за посиланням.

"Найкращий монтаж" – "Одна битва за іншою" – Енді Юргенсен

"Найкраща операторська робота" – "Грішники" – Отем Дюральд Аркапау



