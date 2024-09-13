Ще один відомий український серіал з’явився на Netflix: про яку комедійну стрічку йдеться

З кожним місяцем на Netflix з'являється дедалі більше якісного українського контенту. Від проникливих історичних драм до чарівних сімейних фентезі та яскравих комедій.

Рясний перелік українських кінопродуктів, які пропонує стрімінг, поповнив комедійний серіал “Встигнути до 30” з Дар'єю Петрожицькою, Анною Кошмал та Анастасією Остреїновою в головних ролях. Відтепер картину, яку запрем'єрили восени 2023 року на телеканалі ТЕТ, можна переглянути на Netflix.

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Серіал "Встигнути до 30" уже на Netflix

"Встигнути до 30" – легкий комедійний серіал з актуальним гумором, зрозумілою проблематикою, яка відгукнулася сотням тисяч глядачів, і яскравими персонажами, що закохують з перших секунд. Відтепер переглянути натхненну телеісторію про рубіж 30 років можна не лише на Netflix. Дивіться серіал "Встигнути до 30" й переконуйтеся, що цифри в паспорті – це умовність, яка часом мотивує на відчайдушні рішення.

Про що сюжет "Встигнути до 30"

Серіал "Встигнути до 30" в 16 серіях розповідає історію трьох різних за характерами та поглядами на життя дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві в день свого 29-річчя. Героїні розцінюють цей збіг як знак долі й вирішують круто змінити власні життя – лише за рік досягнути всього, на що бракувало сміливості. Головна умова – встигнути втілити задумане до тридцяти.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

Так, Іра з "ювелірки" влаштовує марафон побачень, щоб відшукати чоловіка своєї мрії, вдягти весільну сукню й нарешті сказати "так". Кар'єристка Саша кидає престижну роботу, щоб віддатися розвагам і відчути смак безтурботності та справжнього життя. А Люба хапається за будь-які можливості, щоб заробити на власний ресторан і підкорити столицю.

Цю барвисту трійку подруг в серіалі від телеканалу ТЕТ втілили успішні українські акторки – Дар'я Петрожицька, Анна Кошмал та Анастасія Остреїнова. Головна чоловіча роль у комедії "Встигнути до 30" дісталася зірці театру та кіно Дмитру Вівчарюку. Він зіграв харизматичного, але ледачкуватого однокласника однієї з героїнь Фіму.