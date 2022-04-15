"Вторгнення перетворилося на масові вбивства": знаменитий П'єр Рішар звернувся до Путіна

Відомий французький кіноактор та режисер П'єр Рішар підтримав українців. Він звернувся до Путіна із закликом зупинити війну Росії проти України.

П'єр Рішар звернувся до Путіна із закликом зупинити війну

П'єр Рішар засудив війну Росії проти України та розповів Путіну, що її варто закінчувати. "Вторгнення перетворилося на масові вбивства", – сказав він.

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"Пане Президенте, я добре знаю Росію, добре знаю її народ, який я люблю. Я добре знаю Україну, і також люблю її народ", – насамперед сказав режисер у своєму зверненні.

Мене розриває на частини від того, як російська армія вторглася в Україну, і "вторглася" – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я б навіть сказав, у варварство, настільки, що я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо,

– продовжив він.

Як повідомив Рішар, він щодень спостерігає за подіями в Україні та не можу переглядати фотографії зруйнованих міст та вбитих мирних жителів і його "більш ніж переповнюють ці емоції".

Я високо ціную їх сміливість і дух протистояння, їх самовідданість (українців, – Кіно 24). Я ними захоплююся. Ось що я хотів вам сказати. Я не втрачаю надії, що це все закінчиться якомога швидше, оскільки продовжувати це просто огидно,

– підсумував П'єр Рішар.

"Високий блондин" на нашій стороні – оркостан не має шансів!", – написав Антон Геращенко й опублікував відео на своєму ютуб-каналі.

П'єр Рішар звернувся до Путіна із закликом зупинити війну: дивіться відео