"Втратили все": Леонардо Ді Капріо закликав світ допомагати українцям, які постраждали від війни

18 березня 2022 , 13:14
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Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо на своїй сторінці в інстаграмі оприлюднив світлини жертв війни в Україні. Крім цього, актор закликав всіх небайдужих допомагати українцям.

Актор поділився з підписниками, що українці, які постраждали внаслідок ракетних ударів російських загарбників, втратили все: від своїх рідних до матеріальних речей. Він нагадав, що гуманітарні організації допомагають всім, чим можуть, повідомляє 24 канал.  

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Жертви війни в Україні втратили все: від своїх близьких до основних матеріалів для виживання. Гуманітарні організації, такі як @SavetheChildren @careorg @IRC і @refugees, працюють на місцях, присвячуючи свій персонал і ресурси для підтримки сімей і невинних людей,
– сказав Ді Капріо. 

У своєму дописі актор залишив посилання на благодійні організації, які підтримують Україну.

Леонардо Ді Капріо закликав допомагати українцям / Скриншот з допису актора 

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі опублікувала фото постраждалих дітей та сімей. Вона зазначила, що "без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством і розбитим життям". 

Автор: Наталія Гулій