"Я з 2014 знайомий зі шматком г*вна": Цимбалюк засудив Батирєва та Пчелу, які підтримали війну

Як повідомляє 24 канал, Тарас Цимбалюк раніше вже засуджував російських знаменитостей. Зокрема під гарячу руку актора потрапили Регіна Тодоренко, Нурлан Сабуров і навіть Світлана Лобода. Сьогодні йому соромно за Антона Батирєва, з яким він спілкувався з 2014 року, та Дмитра Пчелу.

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Тарас Цимбалюк засудив Батирєва та Пчелу, які підтримали війну

У сторіс актор поширив власний допис з фотографією, на якій він обіймає Антона Батирєва.

Мені дуже соромно, що з 2014 року я знайомий з цим шматком г*вна. Соромно, що ми регулярно перетиналися на знімальному майданчику. Фото я спеціально не видаляю, щоб пам’ятати як не повинно бути у майбутньому!,

– підписав фото Цимбалюк.