Український фільм "Я і Фелікс" вийшов на Netflix: чим він особливий

На стрімінговій платформі Netflix з'являється все більше українських фільмів. Останнім додатком до колекції стала стрічка "Я і Фелікс".

У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про зміст фільму. А також прочитаєте, в чому особливість цієї картини.

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На Netflix вийшов фільм "Я і Фелікс"

Фільм "Я і Фелікс" розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках. Перед глядачем розгортається життя головного героя: його сім'я, друзі, перше кохання. Однак особливе місце у житті Тимофія займає колишній контррозвідник Фелікс, який стає не лише другом, а й частиною його сім'ї.

Сюжет розвивається на тлі буремних 1990-х років, і весь фільм відтворено через призму дитячого сприйняття, що надає йому особливу емоційність та автентичність.

"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще українські фільми можна подивитись на Netflix

"Тісто"

"Довбуш"

"Памфір"

"Мавка. Лісова пісня"

"Мої думки тихі"

"Снайпер. Білий ворон"

"Щедрик"

"Поводир"

"Люксембург, Люксембург"

"Інший Франко" та інші.

На стримінгових платформах все частіше виходять українські фільми, що свідчить про розвиток молодого українського кінематографа навіть у найтемніші часи. Тому обирайте щось для перегляду та насолоджуйтесь українськими фільмами онлайн.