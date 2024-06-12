Український фільм "Я і Фелікс" вийшов на Netflix: чим він особливий
На стрімінговій платформі Netflix з'являється все більше українських фільмів. Останнім додатком до колекції стала стрічка "Я і Фелікс".
У матеріалі Кіно 24 ви зможете дізнатися більше про зміст фільму. А також прочитаєте, в чому особливість цієї картини.
Дивіться також Фільм "Культурний квест: Україна" з ONUKA отримав найпрестижнішу телепремію Америки
На Netflix вийшов фільм "Я і Фелікс"
Фільм "Я і Фелікс" розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках. Перед глядачем розгортається життя головного героя: його сім'я, друзі, перше кохання. Однак особливе місце у житті Тимофія займає колишній контррозвідник Фелікс, який стає не лише другом, а й частиною його сім'ї.
Сюжет розвивається на тлі буремних 1990-х років, і весь фільм відтворено через призму дитячого сприйняття, що надає йому особливу емоційність та автентичність.
"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще українські фільми можна подивитись на Netflix
- "Тісто"
- "Довбуш"
- "Памфір"
- "Мавка. Лісова пісня"
- "Мої думки тихі"
- "Снайпер. Білий ворон"
- "Щедрик"
- "Поводир"
- "Люксембург, Люксембург"
- "Інший Франко" та інші.
На стримінгових платформах все частіше виходять українські фільми, що свідчить про розвиток молодого українського кінематографа навіть у найтемніші часи. Тому обирайте щось для перегляду та насолоджуйтесь українськими фільмами онлайн.