"Я – гей": актор серіалу "І будуть люди" несподівано розповів про нетрадиційну орієнтацію

Олександр Піскунов, який зіграв у серіалах "І будуть люди", "Перші ластівки", фільмах "Кіборги" та "Крути 1918" здійснив камінг-аут. Актор заявив про нетрадиційну орієнтацію.

В інстаграмі Олександра сьогодні з’явилося повідомлення про те, що він гей. Однак пізніше актор видалив це зізнання, повідомляє 24 канал. Цікаво Найцікавіші серіали червня 2022: 15 найочікуваніших прем’єр Олександр Піскунов публічно заявив, що він гей

Я гей. І це дуже болить, але я не хочу нікого шукати,

– написав Піскунов в інстаграмі.



Олександр Піскунов заявив, що він гей / Скриншот допису

Реакція мережі

У коментарях зірки підтримали Олександра і зазначили, що йому варто прийняти себе і тоді стане легше. Назвали його прекрасною людиною і наголосили, що у кохання немає статті. Камінг-аут зірки підтримав український співак Melovin, який є бісексуалом, зі словами: "Ти справжній". Телеведуча Стася Ровінська написала: "Саш, люблю!" А актриса Світлана Косолапова, зірка серіалу "Будиночок на щастя" відгукнулася: "Санечка. Рідний. Кохаю тебе всім серцем!".

Хто такий Олександр Піскунов

Олександр Піскунов – український актор театру та кіно. Закінчив Київський національний університет театру кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. У театрі та кіно грає переважно драматичні ролі.

Фільми та серіали, у яких зіграв Олександр:

"Межа" (2017 рік);

"Кіборги" (2017 рік);

"Крути 1918" (2018 рік);

"11 дітей з Моршина" (2019 рік);

"Тато Ден" (2017 рік);

"Сувенір з Одеси" (2018 рік);

"Клятва лікаря" (2021 рік);

"І будуть люди" (2019 рік);

"Помста" (2020 рік).

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