"Я – гей": актор серіалу "І будуть люди" несподівано розповів про нетрадиційну орієнтацію
Олександр Піскунов, який зіграв у серіалах "І будуть люди", "Перші ластівки", фільмах "Кіборги" та "Крути 1918" здійснив камінг-аут. Актор заявив про нетрадиційну орієнтацію.
В інстаграмі Олександра сьогодні з’явилося повідомлення про те, що він гей. Однак пізніше актор видалив це зізнання, повідомляє 24 канал.
Цікаво Найцікавіші серіали червня 2022: 15 найочікуваніших прем’єр
Олександр Піскунов публічно заявив, що він гей
Я гей. І це дуже болить, але я не хочу нікого шукати,
– написав Піскунов в інстаграмі.
Олександр Піскунов заявив, що він гей / Скриншот допису
Реакція мережі
У коментарях зірки підтримали Олександра і зазначили, що йому варто прийняти себе і тоді стане легше. Назвали його прекрасною людиною і наголосили, що у кохання немає статті. Камінг-аут зірки підтримав український співак Melovin, який є бісексуалом, зі словами: "Ти справжній". Телеведуча Стася Ровінська написала: "Саш, люблю!" А актриса Світлана Косолапова, зірка серіалу "Будиночок на щастя" відгукнулася: "Санечка. Рідний. Кохаю тебе всім серцем!".
Хто такий Олександр Піскунов
Олександр Піскунов – український актор театру та кіно. Закінчив Київський національний університет театру кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого. У театрі та кіно грає переважно драматичні ролі.
Фільми та серіали, у яких зіграв Олександр:
- "Межа" (2017 рік);
- "Кіборги" (2017 рік);
- "Крути 1918" (2018 рік);
- "11 дітей з Моршина" (2019 рік);
- "Тато Ден" (2017 рік);
- "Сувенір з Одеси" (2018 рік);
- "Клятва лікаря" (2021 рік);
- "І будуть люди" (2019 рік);
- "Помста" (2020 рік).
Нагадаємо, нещодавно завершився суд між Джонні Деппом та його колишньою дружиною Ембер Герд. Депп отримав перемогу і чекає компенсації у розмірі 10, 35 мільйонів доларів. Що буде, якщо Герд не виплатить кошти – читайте за посиланням.