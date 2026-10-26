Майже два роки тренувань і 14 кілограмів м'язів: на що пішов актор заради ролі Роккі

Зіграти молодого Сильвестра Сталлоне – завдання не для слабких. Адже недостатньо просто навчитися говорити його характерним голосом і зробити суворий погляд. Потрібно ще й виглядати так, ніби ти щойно провів кілька раундів на боксерському рингу. А це, як виявилося, значно складніше, ніж здається.

Актор Ентоні Іпполіто, який зіграв молодого Сталлоне в біографічному фільмі "Я граю Роккі" (I Play Rocky), майже два роки змінював своє тіло заради ролі. Про непросту підготовку та кумедні ситуації на майданчику він розповів в інтерв'ю Variety.

Як актор перевтілювався у Сильвестра Сталлоне

За словами Іпполіто, підготовка до ролі стала справжнім випробуванням. Актор регулярно тренувався в легендарному боксерському залі Gleason's Gym у Брукліні та змінив спосіб життя. За майже два роки його вага збільшилася приблизно із 68 до 82 кілограмів.

Причому зміни були настільки помітними, що друзі почали цікавитися, що з ним відбувається. Сам же актор не поспішав розкривати секрет і просто відповідав, що багато їсть та тренується. Але найбільшим випробуванням на майданчику несподівано став не бокс, а собака.

У фільмі з'являється пес Буткус, який належав справжньому Сталлоне. Щоправда, чотирилапий актор зовсім не поспішав товаришувати з Іпполіто.

За словами знаменитості, пес вагою приблизно 64–73 кілограми робив усе, що заманеться, і вперто ігнорував сценарій. Знайти спільну мову вдалося лише за допомогою ласощів.

Про що фільм "Я граю Роккі"

Стрічка розповідає про те, як нікому не відомий Сильвестр Сталлоне намагався переконати голлівудських продюсерів дозволити йому самому зіграти головну роль у фільмі "Роккі" 1976 року.

"Я граю Роккі": дивитись трейлер





Цікаво, що до світової слави актор переживав серйозні фінансові труднощі. За однією з найвідоміших історій, Сталлоне навіть продав свого собаку Буткуса за 40 доларів, оскільки не мав грошей на його утримання. А після продажу сценарію "Роккі" викупив улюбленця за 15 тисяч доларів.

Режисером нового фільму став Пітер Фарреллі. Крім Іпполіто, у стрічці знялися Анна-Софія Робб, Метт Діллон і Стівен Джеймс.

Прем'єра "Я граю Роккі" в широкому прокаті стартує 20 листопада.



Раніше Сильвестр Сталлоне теж розповів про тяжкі випробування на шляху до такого сильного образу.