Із зірками "Спіймати Кайдаша": 24 лютого відбудеться прем’єра мінісеріалу "Я – Надія"

24 лютого о 19:30 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної драми "Я – Надія" про відчайдушних медиків екстреної допомоги. У серіалі знялися зірки "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк та Ірина Мак.

"Я – Надія" – перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян. У центрі чотирисерійної історії — працівники "швидкої" у Харкові, які у лютому-березні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували цивільних і військових свого міста. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба серіалу.

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"Я – Надія": що варто знати про серіал

Сюжет

За сюжетом, молода фельдшерка Надія, не зважаючи на реальну небезпеку та вмовлянь про евакуацію, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові. Жінка не уявляє, що чекає на неї найближчим часом — безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч-на-віч.

Це особливий проєкт. Не тільки через те, що це перші зйомки українського серіалу під час війни. Але й тому, що автори надихнулися реальною історією дівчини, яка, попри юний вік, проявила стійкість та абсолютну відданість своїй справі у найжахливіший для країни час. Відверто кажучи, взятися за цю ідею було для мене хвилююче,

– коментує режисер Денис Тарасов.

Крім того, як зазначив режисер, були певні обмеження через воєнний стан: тривоги, обстріли, відсутність зв’язку і світла — все це вносило свої корективи у виробництво: "Приміром, ми не знімали біля інфраструктурних об’єктів, відмовилися від масштабних екшн-сцен з вибухами, замість повноцінних сцен у Харкові знімали там лише заявні плани. Для того, щоб ми могли знімати на деокупованих територіях Київської області, деякі локації навіть розміновували спеціалісти. Все це нагадувало нам про те, що війна не тільки в кадрі, вона щодня у нашому житті".



"Я – Надія" вийде 24 лютого / Фото 2+2

Ідею створення

На створення серіалу авторів Артема Кобзана й Андрія Віштака надихнули історії українських медиків, які з перших днів війни мужньо тримають свій фронт. Прототипом головної героїні стала двадцятидворічна фельдшерка Анна Андрющенко, яка у перші місяці війни працювала у харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час зустрічі з Анею була вражена, власне, самою Анею. Вона м’яка, тепла, чуйна. І у мене в голові не вкладалося: ЯК? Як вона взяла на себе таку відповідальність? Як вона не злякалася, не зламалася? Крім того, вона вже пройшла це і не стала цинічною, холодною. Мене вразило, що вона зберегла світло в собі,

– розповіла головна акторка серіалу Вероніка Дюпіна знайомство з прототипом її героїні.



"Я – Надія" вийде 24 лютого / Фото 2+2

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Акторський склад

Окрім Антоніни Хижняк та Ірини Мак, головні ролі у серіалі зіграли:

Данило Мірешкін;

Павло Сироткін;

Валерій Астахов;

Алекс Степаненко;

Олена Курта.

У серіалі були залучені медики швидкої допомоги та працівники ДСНС, які консультували акторів і творчу команду проєкту. У Харкові та на деокупованих територіях Київської області, де відбувалися зйомки, на майданчику працювали військові експерти, що забезпечували безпеку знімальної групи.

Локації зйомок

Воєнну драму "Я – Надія" знімали у Харкові та на декількох локаціях у Києві й області, зокрема в Ірпені.



Ірина Мак у серіалі "Я – Надія", який вийде 24 лютого / Фото 2+2