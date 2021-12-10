"‎‎Я, "Побєда" і Берлін": MONATIK презентував кавер-версію пісні "Старі фотографії"

Пісню "Старі фотографії", безперечно, чули усі, в кожному куточку країни. Її з легкістю процитують не лише фанати гурту "Скрябін". Тож не дивно, що кавер саме на неї став початком масштабного музичного промо від творців фільму. Нове звучання їй подарував автор пісень, які люблять мільйони слухачів з усього світу – MONATIK.

Така подія відбулася вперше в історії українського кіно. Окрім Монатіка, ще інші відомі музиканти записали кавери-версії 16 пісень культового українського гурту "Скрябін". Треки можна буде почути в пригодницькому роуд-муві "‎‎Я, "Побєда" і Берлін", знятому кінокомпанією Star Media за мотивами однойменної книги Андрія Кузьменка. про це нам повідомила пресслужба фільму.

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Як же я люблю цю пісню! Ми відчували величезну відповідальність і хвилювання під час роботи над цим твором. Велика честь його виконувати. Дякуємо за довіру всім творцям фільму за книгою геніального Кузьми Скрябіна. Я з нетерпінням чекаю "Я "Побєда" і Берлін",

– поділився MONATIK.

Прослухати трек гурту MONATIK можна за посиланням.

Кавер-версія пісні "Старі фотографії" від MONATIK: слухайте онлайн

Коротко про ідею каверів на пісні Кузьми

Режисер Ольга Ряшина та продюсери фільму об'єднали різні за стилем, подачею, поглядом треки в крутий мікс, який дозволить перейнятися атмосферою фільму та епохою 1990-х, відчути весь спектр емоцій, прожити разом з героями карколомні пригоди;

До співробітництва було залучено як найвідоміших музикантів, чиї хіти підкорили не лише всю Україну й потрапили в список найкращих плейлистів за кордоном, так і маловідомих виконавців.

Цікаві факти про фільм "‎‎Я, "Побєда" і Берлін"

У стрічці йдеться про історію звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий "Мерс". Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення;

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Однією з основних ідей фільму є відтворити атмосферу 90-х років та занурити в неї глядачів. Вони побачать головні атрибути того часу: суцільний денім, кольорові бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, окуляри та червоні колготки;

Прем'єру на великих екранах заплановано на весну 2022 року.

"‎‎Я, "Побєда" і Берлін" 2022: дивіться тизер-трейлер до фільму