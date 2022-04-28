Я реально вважав, що ще трохи – і нам кінець, – Сотниченко знімав на телефон обстріли Ірпеня

Український кінорежисер Сергій Сотниченко разом зі своєю мамою залишилися останніми жителями на весь квартал, коли обстрілювали Ірпінь. Кінодіяч зняв найважчі миті на свій телефон і планує змонтувати фільм.

Не маючи можливості поїхати з міста та без зв’язку з волонтерами, режисер оберігав свою 77-річну маму та навіть прихистив сім’ю з немовлям. Упродовж місяця він також не випускав камеру з рук. Зараз Сергій шукає кошти для виробництва стрічки.

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Сотниченко планує створити фільм про обстріли в Ірпені

Якщо загину, то хоча б це лишиться. Я реально вважав, що ще трохи – і нам кінець,

– казав український режисер Сергій Сотниченко з епіцентру масових обстрілів в Ірпені.

Зараз Сотниченко працює над сценарієм свого нового фільму. Стрічка буде заснована на його власному досвіді війни.

Сергій Сотниченко пережив місяць важких боїв в Ірпені й знімав це на камеру: дивіться відео