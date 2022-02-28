Як 82-річна Маргарет Етвуд підтримує Україну: збирає гроші на ЗСУ та протестує в Торонто

Нещодавно канадська письменниця Маргарет Етвуд закликала світ збирати кошти на потреби українських військових, а сьогодні з’явилося її фото з акції протесту в Торонто.

Світові знаменитості надалі підтримують Україну: долучаються до збору коштів для української армії, допомагають біженцям, виходять на мітинги та повідомляють про вторгнення Росії усьому світові.

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Україну підтримала 82-річна канадська письменниця Маргарет Етвуд

Вийшла на акцію протесту в Торонто в підтримку свободи України.



Маргарет Етвуд на мітингу в Торонто в підтрику України / Фото з твітеру The Bookseller

Поширювала звернення президента України Володимира Зеленського, виступила за відключення Росії від банкової системи SWIFT.

Інформувала світ про протести на підтримку України в Європі та США.

Нагадаємо, у 2018 році Маргарет Етвуд разом із відомими світовими режисерами та акторами підписала листа про звільнення Олега Сенцова, якого незаконно затримали та ув’язнили російські загарбники.

Хто така Маргарет Етвуд? Це канадська письменниця, поетка, критикиня, активістка та феміністка. Відома як авторка роману-антиутопії "Розповідь служниці" (1985 рік). Лауреатка Букерівської премії 2019 році.

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