Як організували приїзд Анджеліни Джолі до України: Сергій Лещенко розповів деталі

Радник голови ОП Сергій Лещенко, який особисто займався організацією візиту Джолі в Україну, розповів, що поїздку було організовано за три тижні. Він підтвердив також, що це була власна ініціатива акторки.

Анджеліна Джолі приїхала в Україну автівкою з Польщі 30 квітня, зайшла в "Львівські круасани", випила кави, поспілкувалася з переселенцями на вокзалі, волонтерами. Крім цього, зайшла в лікарню "Охмадит", де перебувають діти, які постраждали від війни. У неділю відвідала навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" в місті Бориславі.

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Зірка здивувала своїм несподіваним візитом всю Україну. Однак це хороший жест підтримки, а також ще один спосіб нагадати світові про війну в Україні.

Анджеліна Джолі приїхала до Львова: подробиці візиту

Організацією візиту знаменитої Анджеліни Джолі займався Офіс президента.

Було два дзвінки, через Zoom і WhatsApp, за участі Джолі і Єрмака (голови Офісу президента). Обговорювали програму й питання безпеки,

– каже Лещенко.

Як відомо, візит не анонсувався заздалегідь, а акторка не мала зустрічей з українськими політиками. Втім, такі були умови її поїздку в Україну, за словами Лещенка.

Понад 19 років Анджеліна Джолі є послом доброї волі ООН, однак цей візит не стосувався її діяльності в ООН, а був власною ініціативою. Акторка завжди там, де страждають діти, для неї немає чужої біди.

Зауважимо, відреагували на візит Джолі й на Росії. Звісно, що там заздрять, адже увесь світ відвертається від Росії та продовжує підтримувати Україну.

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