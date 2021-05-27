Як подивитись спецепізод "Друзі: Возз'єднання": декілька кроків до прем'єри

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбулась 27 травня 2021 року на стримінговій платформі HBO Max. В Україні спецвипуск представлений на Vodafone TV і OLL.TV. Як подивитись довгоочікуваний епізод читайте на Кіно 24.

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" від HBO Max в Україні доступна до перегляду шанувальників культового серіалу від сьогодні, 27 травня 2021 року. Отримати ностальгічний захват можна двома способами: через Vodafone TV та OLL.TV.

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Як подивитись "Друзі: Возз'єднання" на Vodafone TV

Як відзначили в компанії Vodafone, серіал можна буде подивитися в підписці "Амедіатека". Сама підписка доступу до контенту "Амедіатеки" доступна в пакеті Vodafone "Оптимальний".

Для того, щоб подивитися спецвипуск "Друзі: Возз'єднання" на Vodafone TV, вам потрібно встановити програму Vodafone з Huawei App Gallery, Play Market або App Store. Також сервіс доступний на всіх нових версіях Smart TV в магазинах додатків Samsung і LG, а також через веб-версію на сайті Vodafone TV.

Потім вам необхідно ввійти до акаунту вашого номера телефону і обрати тарифний пакет для Vodafone TV. Для перегляду нового епізоду "Друзів" варто обрати пакет "Оптимальний".

Для того, щоб активувати пакет "Оптимальний" необхідно відправити безкоштовне SMS з текстом "1" на номер 30094. Вартість пакета 119 гривень за 30 днів, але перші 7 днів користування є безкоштовними.

Як подивитись "Друзі: Возз'єднання" на OLL.TV

Нещодавно ексклюзивні права на контент Amediateka (і серіал "Друзі") отримав український сервіс OLL.TV, що входить в "Медіа Групу Україна". Подивитись спеціальний епізод можна на вашому комп'ютері через сайт OLL.TV, або на вашому телевізорі, якщо він підтримує встановлення відповідного додатка.

Для того, щоб переглянути новий епізод вам потрібно оформити підписку "Oll inclusive xtra sport". На підписку доступна акція – 2 тижні доступу до контенту OLL.TV за 1 гривню. Без акції вартість підписки за один місяць вартує 189 гривень.

Щоб переглянути "Друзі: Возз'єднання" на телевізорі вам потрібно встановити додаток на ваш пристрій. Якщо у вас телевізор на базі Android, достатньо виконати наступні дії:

зайти у внутрішній магазин Google Play;

ввести у пошуку назву додатка OLLTV;

натиснути на кнопку завантаження;

дочекатися завантаження та відкрити додаток.

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У додатку потрібно ввести дані, які ви вказували при реєстрації на сайті та пароль, або ж зареєструватися прямо з додатка. Приємного перегляду!