З роками стали ще красивішими: як змінилися акторки молодіжного серіалу "Милі ошуканки"
Прем'єра популярного молодіжного серіалу "Милі ошуканки" відбулася вже досить давно – у 2010 році. Загалом він складається з 7 сезонів, у яких 160 серій. Продовження драми вирішили випустити через шалений успіх.
У 2013 році на екранах з'явився перший спін-офф серіалу "Рейвенсвуд", а у 2017 – другий, який називається "Милі ошуканки: Перфекціоністки". Акторки, які зіграли юних школярок з непростим життям, досі розвивають свою кар'єру. Однак відтоді пройшло багато років. Як вони виглядають зараз, розповість Кіно 24.
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Як змінилися акторки серіалу "Милі ошуканки"
Тройен Беллісаріо – Спенсер Хастінгс
Ешлі Бенсон – Ханна Марін
Люсі Хейл – Арія Монтгомері
Шей Мітчелл – Емілі Філдс
Саша Пітерс – Елісон Ділаурентіс
Про що серіал "Милі ошуканки"
Пройшов рік після того, як зникла Елісон Ділаурентіс. Сталося це на ночівлі, яку вона організувала разом з чотирма подругами. Згодом дівчину знайшли мертвою. Коли решта з компанії знову зустрічаються, то починають отримувати страшні повідомлення від незнайомця. Тепер подруги хочуть дізнатися, хто їх відправляє.
"Милі ошуканки": дивіться онлайн трейлер серіалу
Виявляється, що знайти людину, яка підписується літерою "А", не так просто. Річ у тім, що невідомий переслідувач у своїх повідомленнях розкриває інформацію, яку дівчата навіть приховують одна від одної. Головні героїні хотіли б зберегти свої секрети, а потім ще й дізнаються, що вони не єдині, кому пише "А".