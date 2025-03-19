Вони були ще дітьми: режисер розповів про створення фільму "Машина часу Майдан"

Повнометражний фільм "Машина часу Майдан" створили до 10 річниці Революції Гідності. Разом із ним "Вавилон 13" випустив однойменний подкаст, присвячений двадцятирічним захисникам незалежності України. Режисери прагнули художньо переосмислити події Майдану десятирічної давнини.

Режисер і співзасновник "Вавилон 13" Володимир Тихий в ефірі 24 Каналу розповів, що у команди є багато зйомок від першої особи із захисниками. Вони хотіли створити ілюзію присутності людини з нашого часу в минулому.

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Тож обрали такий аспект: як до Революції Гідності ставиться молодь, яка зараз воює за Україну.

Хто став героями подкастів

Це були історії, записані раніше, а деякі сцени знімали спільно з двома бригадами – 112 ТрО та 114 ТрО. У результаті вдалося записати близько 20 інтерв'ю з хлопцями та дівчатами.



"Спочатку це сприймалося як документування спогадів і вражень молодих людей. Тепер цей матеріал цінний для усвідомлення того, як ми змінюємося тут і зараз. Записам уже півтора року, ці хлопці й дівчата продовжують воювати. Вони отримували поранення, але залишаються в строю та захищають Україну, попри те, що їхні бригади воюють на найскладніших напрямках", – розповів Володимир Тихий.

Він зазначив, що через певний час команда ще раз зв'язалася із захисниками й попросила їх поділитися теперішнім досвідом.

Хтось втратив око. Один із героїв був у комі кілька днів після важкого поранення. Але вони відновилися, повернулися й залишаються принциповими захисниками України. Це важливо усвідомити: наші молодші брати й сестри роблять усе, щоб ця війна завершилася перемогою – і, можливо, назавжди,

– сказав Тихий.

Він зазначив, що для молоді Майдан – це історичний факт. Вони виросли в незалежній Україні, для них вона завжди була і є. Їхня оцінка Майдану не піддається сумніву, і жодні спроби її змінити, жодна проросійська пропаганда не мають на них впливу.

"Вони відразу розпізнають людей, які поширюють наративи "без Майдану не було б війни" або інші російські меседжі. Для них такі люди – чужі. Вони говорять "парєбрік" – і це одразу дає зрозуміти, що вони іншої крові", – зазначив Тихий.

Історії людей – важливі

Він додав, що "Вавилон 13" прагнув зрозуміти, через що пройшли ці люди, з чим стикалися. Дехто був присутній на Майдані, хтось зміг туди приїхати, у когось на Майдан їздили батьки.

Один хлопець жив у маленькому містечку. Якось вони з друзями знайшли в батька сатиричні наліпки на Віктора Януковича. Ввечері поклеїли їх по місту – і їх зловили. Потім батька викликали в поліцію, у нього були неприємності. Він був майданівцем, повернувшись додому, сказав синові, що пишається ним.

Ці особисті спогади дуже цінні, адже вони – частина нашої ідентичності. Є офіційна, історична частина Майдану, а є люди, які пронесли його в собі як частину власного життя. Вони виросли з цією історією, і для них це природний етап становлення України як держави,

– підсумував Тихий.

Нагадаємо, "Майдан Подорож у часі" – це повнометражний фільм про захисника України, який на момент Майдану був школярем початкових класів. У 2023 році він отримав поранення й опинився в комі. Його евакуюють спочатку до стабілізаційного пункту, а потім – до госпіталю в Дніпрі.

Під час цієї подорожі герой переживає концентрований досвід трьох місяців Революції Гідності й осмислює шлях, який пройшла Україна у своїй історії спротиву.