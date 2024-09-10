Бюджет, 150 годин гриму та дубляж: 6 цікавих та маловідомих фактів про фільм "Граф Монте-Крісто"

5 вересня в український прокат вийшов фільм "Граф Монте-Крісто", екранізація класичного роману великого французького письменника Александра Дюма. Оригінальний роман, випущений вперше в 1846 році, здобув величезну популярність і визнання, ставши справжньою класикою літератури.

Протягом майже двох століть "Граф Монте-Крісто" був розпроданий мільйонними тиражами та перекладений на практично всі мови світу. У матеріалі ви дізнаєтеся 6 цікавих фактів про фільм, які можуть стати вагомими причинами відвідати цю гучну прем'єру.

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Цікаві факти про створення фільму "Граф Монте-Крісто"

Бюджет: Виробництво фільму, яке реалізовано відомою французькою кінокомпанією Pathé, обійшлося в 43 мільйони євро. Цей бюджет дозволив створити масштабну та якісну екранізацію класичного роману.

Виробництво фільму, яке реалізовано відомою французькою кінокомпанією Pathé, обійшлося в 43 мільйони євро. Цей бюджет дозволив створити масштабну та якісну екранізацію класичного роману. Гримування: Актор П'єр Ніне, відомий за своїми ролями у фільмах "Ів Сен Лоран" та "Маскарад", витратив 150 годин у кріслі для гриму протягом двох з половиною місяців знімання фільму "Граф Монте-Крісто". Цей час не включає корективи макіяжу, які здійснювалися безпосередньо на знімальному майданчику. Кожен сеанс фізичної трансформації для створення переконливого вигляду персонажа тривав від чотирьох до шести годин.

Актор П'єр Ніне, відомий за своїми ролями у фільмах "Ів Сен Лоран" та "Маскарад", витратив 150 годин у кріслі для гриму протягом двох з половиною місяців знімання фільму "Граф Монте-Крісто". Цей час не включає корективи макіяжу, які здійснювалися безпосередньо на знімальному майданчику. Кожен сеанс фізичної трансформації для створення переконливого вигляду персонажа тривав від чотирьох до шести годин. Зовнішній вигляд головного актора: Для створення максимально правдоподібного образу у сценах, що проходять у в'язниці, де його персонаж має виглядати худим і знесиленим, П'єр Ніне дотримувався спеціальної дієти. Він споживав переважно соки та уникнув нормальної їжі, що дозволило йому досягти потрібного фізичного стану.

Додатково до цього, Ніне працював з нутриціологом, який допоміг йому спланувати харчування для досягнення бажаних результатів. Актор також тренувався у спортзалі під пильним наглядом тренера, щоб зберегти фізичну форму і підготуватися до ролі.

"Граф Монте-Крісто": дивіться онлайн трейлер фільму

Робота над роллю: Щоб досягти максимальної реалістичності сцени втечі з в'язниці у фільмі "Граф Монте-Крісто", П'єр Ніне пройшов спеціалізовані уроки тимчасової зупинки дихання у Стефана Міфсуда. Міфсуд – пірнальник та підводний мисливець, є чемпіоном світу зі статичної затримки дихання. Це навчання дозволило Ніне тривалий час перебувати під водою без дихання, навіть бувши зв'язаним у мішку на глибині 15 метрів.

Щоб досягти максимальної реалістичності сцени втечі з в'язниці у фільмі "Граф Монте-Крісто", П'єр Ніне пройшов спеціалізовані уроки тимчасової зупинки дихання у Стефана Міфсуда. Міфсуд – пірнальник та підводний мисливець, є чемпіоном світу зі статичної затримки дихання. Це навчання дозволило Ніне тривалий час перебувати під водою без дихання, навіть бувши зв'язаним у мішку на глибині 15 метрів. Визнання глядачів : Прем'єра фільму "Граф Монте-Крісто" викликала справжній шквал овацій. Глядачі, вражені якістю та емоційною силою екранізації, аплодували стоячи протягом 12 хвилин. Це підтверджує високу оцінку фільму та свідчить про те, що нова адаптація справила великий вплив і залишила позитивні враження у глядачів.

: Прем'єра фільму "Граф Монте-Крісто" викликала справжній шквал овацій. Глядачі, вражені якістю та емоційною силою екранізації, аплодували стоячи протягом 12 хвилин. Це підтверджує високу оцінку фільму та свідчить про те, що нова адаптація справила великий вплив і залишила позитивні враження у глядачів. Дубляж: До українського дубляжу фільму "Граф Монте-Крісто" долучилися відомі українські знаменитості. Вперше в історії екранізацій цього великого роману головному героєві свій голос подарував Володимир Дантес. Головну героїню Мерседес, яка є коханням Дантеса на все життя, озвучила акторка та телеведуча Наталка Денисенко.

Стрічку можна подивитись у кінотеатрі вашого міста. Тож не зволікайте і хутчіше купляйте квитки.

Які ще фільми зараз у прокаті

Якщо ви вже встигли насолодитися гучною прем'єрою фільму "Граф Монте-Крісто", то у вас є чудова можливість подивитися інші цікаві стрічки, що зараз ідуть у кінотеатрах. Серед них такі фільми, як:

"Бітлджюс Бітлджюс",

"Переслідувач",

"Кліпни двічі, якщо я у небезпеці",

"Афера по-сімейному" та інші.

Ці стрічки додадуть вам нових вражень і незабутніх емоцій, створюючи альтернативу для тих, хто шукає щось свіже й захопливе на великому екрані.