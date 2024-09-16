Деякі з цих акторів виглядають ще краще, ніж на початку своєї кар’єри, демонструючи, що час тільки підкреслює їхню харизму та професіоналізм. У матеріалі Кіно 24 представлено фотопорівняння, де ви можете побачити, як змінилися відомі українські актори з моменту свого дебюту до сьогодні.

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Ада Роговцева

Видатна українська актриса театру та кіно, чий талант і багаторічна праця зробили її однією з найбільш впізнаваних і шанованих особистостей в українському мистецтві. Її кар'єра охоплює десятиліття, протягом яких вона зіграла сотні ролей, залишивши незабутній слід як на театральній сцені, так і на кіноекрані.



Ада Роговцева на початку кар'єри й зараз / Колаж Кіно 24

Станіслав Боклан

Станіслав Боклан здобув широку популярність завдяки своїм ролям у кількох відомих українських серіалах. Найбільшу популярність йому принесла роль в серіалі "Слуга народу". Також актор зіграв у серіалах "Папік" та "Кріпосна". Ці ролі зробили Станіслава Боклана одним з найяскравіших акторів українського телебачення та кіно.



Станіслав Боклан на початку кар'єри й зараз / Колаж Кіно 24

Ольга Сумська

Народна артистка України Ольга Сумська є однією з найвідоміших акторок українського кіно. Її кар'єра розпочалася багато років тому, і за цей час вона стала справжньою іконою українського кінематографа. Ольга Сумська відзначається не тільки своїм професіоналізмом, але й дивовижною зовнішністю, яка змінювалась протягом її кар'єри.



Ольга Сумська на початку кар'єри й зараз / Колаж Кіно 24

Ірма Вітовська

Видатна українська акторка театру та кіно. Її акторська кар'єра розпочалася в Молодому театрі, де вона працює з 1998 року. Окрім цього, Ірма Вітовська виступає в театрі "Золоті Ворота" та Франківському драмтеатрі.

Ірма Вітовська відзначається винятковими перевтіленнями в різноманітних персонажів, що завоювало їй захоплення українських кіноманів. Її здатність втілювати різні ролі з величезним артистизмом та професіоналізмом робить її однією з найяскравіших зірок українського театру та кіно.



Ірма Вітовська / Колаж Кіно 24

Ці та багато інших українських зірок за роки своєї кар'єри зазнали значних змін. Вони є результатом багатого професійного досвіду та особистого зростання. Кожна з цих зірок пройшла через безліч ролей, проєктів та випробувань, які сформували їхню унікальність і майстерність.