Кіно Кіноновини Гени взяли своє: син Арнольда Шварценеггера кардинально змінився і вразив новою зовнішністю
21 жовтня, 12:00
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Гени взяли своє: син Арнольда Шварценеггера кардинально змінився і вразив новою зовнішністю

Людмила Онуфреїв

Тоді як Арнольд Шварценеггер давно закріпив за собою звання легенди бодібілдингу, його 29-річний син Крістофер вирішив довести, що знамениті м'язи можуть бути не лише у тата.

Як передає Hello, сина голлівудського актора помітили 18 жовтня під час прогулянки Лос-Анджелесом із матір'ю Марією Шрайвер та своєю дівчиною. І його зовнішність привернула особливу увагу. Юнак дуже змінився останнім часом і в ньому вже важко впізнати того хлопця з пухкими щічками.

Який зараз вигляд має син Арнольда Шварценеггера Крістофер

Ще кілька років тому хлопець мав зовсім інший вигляд і боровся із зайвою вагою. Свою трансформацію він розпочав у 2019 році, а згодом схуд приблизно на 14 кілограмів.

За словами Крістофера, він вирішив змінити спосіб життя, коли зрозумів, що вага заважає йому навіть у звичайних заняттях. Зокрема, він не  міг стрибнути з парашутом, про що давно мріяв.


Крістофер Шварценеггер з мамою / Фото BACKGRID

Сам Шварценеггер-старший зізнавався, що ніколи не тиснув на сина через його вагу. Натомість родина заохочувала здорове харчування та фізичну активність. І Арнольд особливо пишається тим, що Крістофер знайшов мотивацію самостійно. 

До слова, Крістофер, на відміну від свого брата Патріка, який будує акторську кар'єру, уникає зайвої публічності. Він закінчив Мічиганський університет і рідко з'являється на світських заходах. Утім, тепер його фотографії привертають дедалі більше уваги.

Не так давно ми розповідали про сина Гері Олдмана, який став моделлю. Хлопець став справжнім серцеїдом.

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