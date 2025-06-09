Декого не впізнати: як виглядають актори серіалу "Джинні та Джорджія" в реальному житті

Зовсім нещодавно на Netflix відбулася прем'єра серіалу "Джинні та Джорджія". Найновіші 10 епізодів уже закохали у себе прихильників.

До речі, ми зібрали список відгуків на цю стрічку. А тепер у матеріалі Кіно 24 покажемо, як виглядають актори з серіалу "Джинні та Джорджія" у реальному житті.

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Як виглядають актори серіалу "Джинні та Джорджія" у реальному житті

Антонія Джентрі – Джинні

Антонія Джентрі – це американська акторка, яка здобула неабияку популярність завдяки ролі Вірджинії Міллер у серіалі "Джинні та Джорджія". У стрічці вона втілила роль підлітка, яка має чимало проблем у сім'ї та особистому житті. Насправді ж Антонія уже 27-річна жінка й ось як вона виглядає у реальному житті:

Бріанна Гові – Джорджія

Бріанна Гові – акторка, яка також зіграла головну роль у серіалі "Джині та Джорджія". Вона втілила роль Джорджії Міллер – жінки, яка стала мамою у 15 і яку життя навчило боротися за своє щастя всіма можливими способами. Насправді акторці 36 років і ось як вона виглядає у реальному житті:

Фелікс Меллард – Маркус

Цей австралійський актор зіграв роль Маркуса Бейкера в серіалі Netflix "Джинні та Джорджія". У реальному житті йому 27 років. Ось як він виглядає поза екранами:

Сара Вейсґлесс – Максін

26-річна канадська акторка Сара Вейсґлесс також зіграла у серіалі "Джинні та Джорджія". Вона втілила роль Максін. Окрім того, знаменитість відома за роль Джорді Купер в дитячому ситкомі "Скасовано".

До речі, усіх цих улюблених персонажів із серіалу "Джинні та Джорджія" ви зможете побачити ще й у четвертому сезоні, адже стримінгова платформа Netflix уже офіційно підтвердила інформацію про те, що новому сезону таки – бути.