Декого не впізнати: як змінилися актори з популярного серіалу "Ханна Монтана"

Серіал "Ханна Монтана" чимало людей дивилися у дитинстві. У головній ролі популярна американська співачка Майлі Сайрус, яка дуже харизматично передала свою героїню. Загалом глядачі побачили 98 епізодів та 4 сезони ситкому.

Серіал "Ханна Монтана" виходив у 2000-х роках. Актори, які полюбилися шанувальникам, вже давно не діти, тому змінилися. Як зараз виглядають найяскравіші герої серіалу, дізнавайтеся у матеріалі Кіно 24.

Дивіться також Змінилася і випускає пісні: як склалося життя Марини Сердешнюк, яка зіграла Катю у "Сватах"

Як змінилися актори серіалу "Ханна Монтана"

Майлі Сайрус – Майлі Стюарт

Майлі Сайрус / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму співачки

Емілі Осмент – Лілі Траскотт

Емілі Осмент / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму співачки

Мітчел Муссо – Олівер Окен

Мітчел Муссо / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора

Джейсон Ерлз – Джексон Стюарт

Джейсон Ерлз / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора

Біллі Сайрус – Роббі Стюарт

Біллі Сайрус / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму музиканта

Про що серіал "Ханна Монтана"

У серіалі розповідається про дівчину, на ім'я Майлі Стюарт. На перший погляд, вона видається звичайною школяркою, однак має секрет, який приховує від всього світу. Річ у тім, що головна героїня – популярна співачка Ханна Монтана, яку обожнюють мільйони. Майлі не хоче відрізнятися від інших, тому приховує свою зірковість.

"Ханна Монтана": дивіться онлайн трейлер серіалу

Погодяться, що деяких акторів серіалу важко впізнати. Хтось просто виріс, а хтось кардинально змінив імідж. Ці герої зробили незабутнє дитинство багатьом людям, тож цікаво подивитися, як вони виглядають зараз.