Поза знімальним майданчиком: як у реальному житті виглядають актори серіалу "Продовження роду"

"Продовження роду" став одним із найпопулярніших серіалів сьогодні. Це захоплива історія про чотирьох жінок, які виявляються в заміському пологовому будинку на лінії фронту, що заблокований і під постійним ворожим обстрілом.

На сайті Кіно 24 ви зможете дізнатися, хто зіграв головні ролі у цій стрічці. Крім того, ви побачите, як виглядають актори цього серіалу в реальному житті.

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Ярина у виконанні Олесі Жураківської

Олеся зіграла роль Ярини, якій у серіалі вже 48 років, у неї вже є двоє дорослих дітей і онука. Та несподівано для всіх жінка вирішує народити ще одну дитину. Її родина повністю підтримує це рішення.

Здавалося б, третя вагітність для досвідченої Ярини мала бути невеликим викликом, проте коли до народження залишається лише трохи часу, починається велика війна.

Оля у виконанні Дарини Трегубової

Дарина зіграла роль Олі – юристки, яка вперше у своєму житті вагітна. Вона має стосунки з дизайнером Ігорем. Коханий благає її поїхати з ним до Європи, бо він стурбований наближенням невідворотної війни. Оля не вірить у його попередження і вирішує залишитися в Україні, де потрапляє до заміського пологового будинку.

Юля у виконанні Поліни Носохової

Поліна виконала роль юної Юлі, яка закохалася в студента Романа. Вагітність Юлі не радує її матір, яка працює акушеркою у заміському пологовому будинку. Через це мама Юлі заздалегідь організовує госпіталізацію доньки для майбутніх пологів. Однак лише через кілька днів разом з дочкою вони опиняються у зоні бойових дій на Київщині.

Про що серіал "Продовження роду"

У серіалі чотири жінки опиняються у заміському пологовому будинку, який знаходиться на лінії фронту. Цей будинок постійно піддається ворожим обстрілам і перебуває у блокаді.

Кожна з цих жінок вже стикалася з серйозними рішеннями щодо народження дитини у минулому і проходила через численні особисті труднощі та конфлікти.

"Продовження роду": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тепер вони не лише борються за своє виживання, але й за можливість народити своїх дітей у небезпечних умовах війни.