Декого не впізнати: як змінились актори серіалу "Спіймати Кайдаша"

Минають роки, в українському кіно виходить все більше і більше цікавих серіалів, однак глядачі досі переглядають стрічку "Спіймати Кайдаша" і очікують на продовження. Хоча творці неодноразово казали про те, що нового сезону не буде, справжні фанати стрічки не припиняють сподіватись на нову дозу гумору та цікавого сюжету.

У матеріалі Кіно 24 ми знову зібрали головних акторів, аби подивитись, як вони змінились після участі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Пройшло чимало часу, дехто з них продовжує активно зніматись, а хтось надав перевагу грі на театральних сценах.

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Антоніна Хижняк

У серіалі акторка зіграла роль норовливої Мотрі Кайдашенчихи, яка стала старшою невісткою Кайдашів, а також працювала бухгалтеркою.

Після шаленого успіху у серіалі, Антоніна продовжила свою акторську кар'єру. Зараз акторка добряче змінилась не лише зовні, а і внутрішньо. Та дещо залишилось незмінним: у кадрі та сцені Хижняк часто працює у парі з Тарасом Цимбалюком, який став її серіальним коханим.

Дарина Федина

Дарина зіграла у серіалі роль Мелашки Кайдашенчихи, молодшої невістки родини Кайдашів. Спершу вона була школяркою, а згодом стала домогосподаркою.

Актриса виконала цю роль, коли їй було лише 17 років, і вона щойно вступила до театрального університету імені Карпенка-Карого в Києві. Сьогодні Дарина помітно подорослішала. Ось, як вона виглядає:

Тарас Цимбалюк

У серіалі він – Карпо Кайдаш, старший син Кайдашів. Карпо працював автомеханіком і закохався у "дівку з перцем" – Мотрю. У серіалі Тарас виглядає зовсім інакше, ніж тепер.

Після цього проєкту Цимбалюк неабияк змінився. Сьогодні без нього не обходиться жоден престижний український кінопроєкт. Окрім цього, Тарас грає у виставах з топовими українськими акторами.

Григорій Бакланов

Григорій у серіалі – Лаврін Кайдаш, молодший син Кайдашів. Він закохався у Мелашку, зовсім юну дівчину, яка навчалась у школі. А вкінці сезону прийняв неочікуване для глядачів рішення: піти воювати.

Сьогодні у житті Бакланова чимало змін. Він помітно змужнів, зосередився на роботі в театрах та розлучився з дружиною Анастасією Цимбалару. Ось, який вигляд він має тепер:

Глядачі досі сумують за улюбленими героями на екрані та сподіваються на продовження. Дивіться стрічку "Спіймати Кайдаша" онлайн та створюйте свій позитивний настрій знову і знову.