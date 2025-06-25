Зараз їх не впізнати: 4 українські актори, які стали популярними ще в дитинстві

Чимало українських артистів стали відомими ще в дитинстві. Сьогодні вони – вже дорослі актори, які досі закохані у знімальний процес.

У матеріалі Кіно 24 ми розповімо, хто з них розпочав акторську кар'єру з ранніх років і чим займаються ці артисти зараз.

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Єфросинія Мельник

Єфросинія Мельник вийшла на велику сцену, коли їй було всього три роки. Хоча дівчинка народилася в сім'ї масажиста і бухгалтерки, у неї з самого дитинства був хист до творчої професії.

Зараз Єфросинії 11 років, вона живе в Україні, навчається та працює. Дівчинці вдається поєднувати навчання та кар'єру, адже вона продовжує зніматися в українських кінопроєктах. Серед них детективна мелодрама "Коло омани", серіал "Ловець снів" та "Я – Надія".

Анна Трінчер

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка сьогодні підкорює топ-чарти в Spotify та YouTube, також здобула акторський досвід ще у зовсім юному віці. Вона була школяркою в період, коли знімалася в серіалі "Школа" – тоді Анна втілила роль Нати.

Наразі вона продовжує кар'єру співачки та блогерки, однак акторські здібності стали їй у пригоді під час зйомок кліпів і рекламних кампаній.

Євгеній Лебедин

Євген Лебедин також став популярним ще з раннього дитинства. Хлопчик почав зніматися вже з чотирирічного віку, виступаючи у стрічках поруч із дорослими акторами – і при цьому зовсім не поступався їм у своїй акторській майстерності.

Наразі хлопцеві вже 16 років, і за його плечима – 32 ролі в найрізноманітніших фільмах та шоу. Сьогодні Євгена не видно в нових українських стрічках. Відомо, що він навчається, займається спортом, однак вирішив провадити своє життя непублічно.

Анна Кошмал

Анна Кошмал зіграла роль Жені Ковальової у серіалі "Свати". На момент зйомок дівчині було всього 16 років. Вона долучилася до акторського складу з п'ятого сезону, а сьогодні українська акторка вже є мамою двох немовлят – Михайлика та Софійки.

Окрім того, Анна продовжує зніматися в популярних українських серіалах і зовсім не схожа на ту дівчину, якою була у свої шістнадцять.