Зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" показав дітей, яких рідко можна побачити

53-річний актор, відомий за роллю Барні Стінсона в серіалі "Як я зустрів вашу маму", поділився рідкісними фотографіями своїх дітей – Гарпер і Гідеона.

Як повідомляє HELLO, 12 жовтня близнюкам виповнилося 16 років, а їхні нові світлини неабияк здивували прихильників.

На своїй сторінці в Instagram актор опублікував чотири фотографії: дві дитячі та дві сучасні. На архівних світлинах маленька Гарпер позує в рожевій спідничці, а Гідеон усміхається перед камерою. На нових фото – вже дорослі підлітки: дівчина позує для чорно-білого портрета, а хлопець відпочиває на човні в сонцезахисних окулярах.



Гарпер, Гідеон та Девід Бартка / Фото з Інстаграму



Зірковий батько не приховував гордості за дітей, хоча й не втримався від жарту.

Гарпер і Гідеону сьогодні виповнилося 16 років. Неймовірно бачити, як вони виросли. Я безмежно пишаюся тим, якими людьми вони стали. Але найбільше тішить те, що тепер вони зможуть возити мене всюди, – написав актор.

У коментарях шанувальники не приховували здивування. Актор Джонатан Такер коротко зазначив: "Надто швидко". Інші користувачі зізнавалися, що досі пам'ятають часи, коли Гарріс лише облаштовував дитячу кімнату для близнюків.

Що відомо про родину актора

Ніл Патрік Гарріс виховує дітей разом зі своїм чоловіком, актором Девідом Барткою. Пара одружилася у 2014 році, а Гарпер і Гідеон народилися в жовтні 2010-го завдяки сурогатній матері.

Цікаво, що попри зірковий статус батька, діти зовсім не вважають його крутим. Принаймні так сам Гарріс зізнався в одному з телевізійних інтерв'ю.

Водночас Гідеон, схоже, вирішив піти батьковими стопами. Хлопець навчається у спеціалізованій школі сценічних мистецтв у Нью-Йорку та мріє стати актором.

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