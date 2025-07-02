Її не впізнати: як змінилась Анна Поліщук, яка зіграла роль Віки Ковальової у "Сватах"

Ви точно пам'ятаєте маленьких та непосидючих двійнят із серіалу "Свати". Це Костянтин Чорнокрилюк та Анна Поліщук, які сьогодні уже далеко не діти.

Раніше ми розповідали, де зараз актор, який зіграв роль Микити у "Сватах". А тепер на Кіно 24 покажемо, як змінилась акторка, яка втілила роль Віки.

Рекомендуємо 3 сезон "Гри в кальмара" встановив нові рекорди на Netflix: скільки переглядів зібрав серіал

Де зараз та як змінилась Анна Поліщук

Серіал "Свати" вийшов 17 років тому. За цей час діти-актори, які знімалися у стрічці, вже давно подорослішали – їх важко впізнати. Серед них – Анна Поліщук, якій нині близько 22 років.

Чим саме зараз займається акторка і де перебуває – сказати складно, адже вона або не веде свої соцмережі, або робить це приватно. Очевидно, що Анна з дитинства стикалася з публічністю, тож нині, ймовірно, не прагне ділитися особистим.



Анна Поліщук та Костянтин Чорнокрилюк на пресконференції / Скриншот із відео

Втім, відомо, що Поліщук продовжує акторську діяльність і, зокрема, працює у сфері дубляжу.

Анна Поліщук уперше з'явилася на екрані в п'ятій частині популярного серіалу "Свати". Та участю в одному проєкті її фільмографія не обмежується – акторка також знялася у стрічці "Ластівчине гніздо", де виконала епізодичну роль. Згодом Поліщук отримала головну роль у фільмі "1+1".