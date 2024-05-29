Біллі Зейн 30 років тому і зараз: який вигляд має красень з "Твін Пікс" та "Титаніка"

Серіал "Твін Пікс", створений Девідом Лінчем, став справжнім хітом у 90-х роках. Чимало акторів здобули популярність завдяки йому. Серед них – американський актор Біллі Зейн.

Біллі Зейн отримав першу велику роль у двох частинах трилогії "Назад у майбутнє". Також він знімався у фільмах жахів та попсових мелодрамах, пише Кіно 24.

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Одною з особливих ролей Біллі Зейна була у серіалі "Твін Пікс" Девіда Лінча. Актор зіграв молодого мільйонера Джона Віллера з приватним літаком. Він був всього у 5 серіях, але швидко запам'ятався глядачеві завдяки незвичній та привабливій зовнішності.



Біллі Зейн у "Твін Пікс" / Кадр з серіалу

Найважливішою для Біллі Зейна можна назвати роль багатого нареченого головної героїні Рози у "Титаніку". Зарозумілий Каледоній Гоклі точно запам'ятався любителям цього блокбастера Джеймса Кемерона.



Біллі Зейн у "Титаніку" / Кадр з фільму

Який вигляд Біллі Зейн має зараз

30 років потому Біллі Зейна важко впізнати: зараз він змінив свій імідж, любить поставати у стильних образах.

24 лютого акторові виповнилося 58 років. Його кінокар'єра не зупинялась на довгий час: він продовжував зніматися у багатьох фільмах та серіалах. Однак чоловіка важко назвати успішним на рівні з Бредом Піттом чи Леонардо Ді Капріо.

Просто зараз Біллі Зейн знімається у байопіку "Вальсуючи з Брандо", де грає головну роль. Він постає в образі Марлона Брандо та вражає схожістю із зіркою "Хрещеного батька". Ця роль може відродити його популярність.