Ще вчора Джої Тріббіані підкорював дівчат своєю знаменитою фразою "How you doin'?", а сьогодні виконавця цієї ролі можна легко не впізнати на вулиці. І справа не в майстерному гримі, а в тому, що з фіналу "Друзів" минуло вже понад два десятиліття.

Як повідомляє Hello!, 59-річного Метта Леблана нещодавно помітили під час рідкісної появи на публіці в Лос-Анджелесі. Актор, який роками уникає надмірної уваги, помітно змінився та тепер мало нагадує того красеня із ситкому, якого пам'ятають мільйони глядачів.

Як зараз виглядає Метт Леблан

Папараці сфотографували актора, коли він прямував до автомобільного салону в районі Ван-Найс у Лос-Анджелесі.

Метт Леблан / Фото Daily Mail



Леблан обрав максимально повсякденний образ: темне худі, картату куртку та бейсболку. Найпомітнішою зміною стала густа сива борода, яка разом із посивілим волоссям зробила актора майже невпізнаваним.

Куди зник Джої з "Друзів" і чим займається зараз

Після завершення "Друзів" у 2004 році Метт Леблан продовжив акторську кар'єру. Він знявся у спінофі "Джої", комедійному серіалі "Епізоди" та ситкомі "Татусь з планом". Останній завершився у 2020 році, після чого актор практично зник із телеекранів.

Зараз він є співвласником RPM Motorcars – компанії з продажу дорогих та екзотичних автомобілів у Лос-Анджелесі.

Любов до машин для актора не нова. Свого часу він навіть був ведучим популярного автомобільного шоу Top Gear, де працював із 2016 до 2019 року.

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