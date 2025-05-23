Як змінилась за роки кар'єри Ксенія Мішина, яка зіграла Лідію Шефер у "Кріпосній"

Ксенія Мішина – одна з найпопулярніших і найвродливіших українських акторок. Вона зіграла у популярному серіалі "Кріпосна", де втілила роль характерної та психічно неврівноваженої Лідії Шефер.

Окрім того, Ксенія Мішина відома як учасниця шоу "Холостячка", де обирала серед багатьох чоловіків і, зрештою, знайшла своє кохання. Проте їй не вдалося побудувати довготривалі стосунки зі своїм обранцем, і зараз вона будує своє життя окремо. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як сьогодні виглядає Ксенія Мішина та чим вона займається.

Дивіться також Не мав грошей на те, щоб жити: як зараз виглядає зірка "Прикордонників" Євген Ламах

Як зараз виглядає та чим займається Ксенія Мішина

Ксенія Мішина зіграла у великій кількості українських серіалів. Однак сьогодні вона стала не лише акторкою, а й ведучою власного YouTube-проєкту "Wake Up by Kseniia Mishyna". У ньому вона разом з іншими експертами розповідає про здоровий спосіб життя, дає поради та орієнтує глядачів у темах психічного здоров'я, гінекології, косметології, дерматології та багатьох інших.

"Wake Up by Kseniia Mishyna": дивіться онлайн один із випусків

Ксенія ретельно стежить за своїм здоров'ям і тілом: займається спортом та пропагує здорове харчування. Свого часу Мішина була незадоволена своїм зовнішнім виглядом, і саме це стало поштовхом до того, щоб серйозно зайнятися собою. Цей шлях і привів її до нинішнього способу життя та професійної діяльності. Ось, як акторка виглядає сьогодні:

Після роману з Олександром Еллертом, який, до речі, втік з України після початку повномасштабного вторгнення, довгий час нічого не було відомо про особисте життя колишньої "Холостячки". Згодом почали ширитися чутки, що Ксенія знову у стосунках і закохана. Наразі вона не розкриває особу свого обранця, однак є всі підстави вважати, що в акторки таки є друга половинка.