Змінився до невпізнання: який вигляд має 61-річний Шахрух Хан із культових індійських фільмів

Індійське кіно 90-х важко уявити без Шахруха Хана – чоловіка, який міг закохати в себе героїню одним поглядом, а глядачів змусити плакати ще до початку фінальної пісні. Минуло понад 30 років, але головний романтик Боллівуду, схоже, і не думає поступатися місцем молодшим колегам.

Як повідомляє 24 Канал, 2 листопада 2026 року Шахруху Хану виповнився 61 рік. Актор, якого називають королем Боллівуду, розпочав кінокар'єру ще у 1992 році та став однією з найвпізнаваніших зірок індійського кіно.

У яких фільмах знімався Шахрух Хан

Світову популярність актору принесли романтичні стрічки:

"Невикрадена наречена" (1995),

"Іноді щось трапляється" (1998),

"І в смутку, і в радості" (2001),

"Девдас" (2002).

Згодом він зіграв у драмі "Мене звати Кхан" (2010), де перевтілився в чоловіка з аутизмом, який намагається подолати упередження суспільства.

А у 2023 році актор остаточно довів, що романтичні погляди можна замінити на пістолети та вибухи. Бойовики "Патхан" і "Джаван" стали великими касовими хітами.

Який вигляд має зараз і що робить актор

У свій 61 рік Шахрух Хан продовжує активно зніматися. За роки кар'єри його зовнішність змінилася: замість гладковиголеного романтика з 90-х глядачі дедалі частіше бачать актора з бородою, довшим волоссям та сивиною.

Нині Хан готується до прем'єри бойовика "Король" (King) режисера Сіддхарта Ананда. У стрічці він уперше зніметься разом із донькою Суханою Хан. Також у фільмі зіграє Діпіка Падуконе. Прем'єру заплановано на 24 грудня 2026 року.

Особисте життя Шахруха Хана

На відміну від багатьох своїх екранних персонажів, Шахрух Хан не витратив життя на нескінченні любовні трикутники.

З 1991 року актор одружений із дизайнеркою інтер'єрів та продюсеркою Гаурі Хан. Подружжя разом уже 35 років і виховує трьох дітей – синів Ар'яна та Абрама і доньку Сухану.

Старші діти вже пішли шляхом знаменитого батька. Ар'ян займається режисурою, а Сухана будує акторську кар'єру. Ба більше, вона вперше зніметься разом із батьком у новому фільмі "Король".

Сам Шахрух неодноразово наголошував, що сім'я допомагає йому залишатися приземленим, а діти – його найсуворіші критики.

Пропонуємо на цій ностальгічній ноті подивитись улюблені індійські фільми, які дивились ще наші бабусі.