Не мав грошей на те, щоб жити: як зараз виглядає зірка "Прикордонників" Євген Ламах

Євген Ламах – український актор театру та кіно. Він відомий за своїми ролями у таких проєктах, як "Будинок "Слово": Нескінчений роман", "Крутий 1918", "Прикордонники", "Мирний-21", "Черкаси" та багатьох інших.

Велика війна вплинула на життя актора, як і на мільйони інших українців. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз перебуває Євген Ламах, чим займається та як змінився від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Дивіться також 3 культові фільми з легендарною Демі Мур, які вам захочеться переглядати не раз

Де зараз і як живе Євген Ламах

Після початку повномасштабної війни, як зазначає Ламах, навряд чи залишився бодай один українець, життя якого не змінилося б кардинально.

Наразі Євген працює в театрі та кіно. Однак, коли війна лише почалася, йому здавалося, що до творчої професії він більше ніколи не повернеться. Актор залишився абсолютно без заощаджень, адже усе віддав на допомогу військовим.

До початку вторгнення Євген був у стосунках із дівчиною, на ім'я Поліна. Проте, як каже сам актор, нині його серце вільне, адже їм не вдалося побудувати міцні й довготривалі стосунки.

Євген активно займається волонтерською діяльністю та допомагає Україні. Він зізнається, що не взяв до рук зброї, проте вирішив, що не може залишатися осторонь і не підтримувати свою країну в боротьбі за свободу та незалежність.

Тож на початку війни він одразу вирушив у подорож містами та селами України, де показував українське кіно й збирав кошти. Адже нашим захисникам була потрібна зброя, щоб боротися з ворогом на фронті.

Актор зізнається, що його найбільше бажання сьогодні – перемога України над російським окупантом. А після перемоги він мріє поїхати до Криму, адже ніколи ще там не був.

До речі, ми також показали, як зараз виглядає Женя Лебедин, який став зіркою екранів з самого дитинства.