Пройшло понад 20 років: як змінилися актори та акторки культового серіалу "Дівчата Гілмор"
Серіал "Дівчата Гілмор" увірвався на телеекрани у 2000-х роках та транслювався до 2007. Пройшло уже багато часу після прем'єри, однак шанувальники продовжують його передивлятися, особливо осінніми вечорами.
Актори та акторки, які зіграли головні ролі у серіалі, встигли полюбитися людям. Звичайно, зараз вони виглядають вже не так, як раніше. Як змінилися улюблені знаменитості, дивіться у матеріалі Кіно 24.
До речі 5 акторів, які пішли на кардинальні зміни заради ролі в кіно
Як змінилися актори та акторки серіалу "Дівчата Гілмор"
Лорен Гелен Грем – Лорелей Гілмор
Алексіс Бледел – Рорі Гілмор
Джаред Падалекі – Дін
Скотт Паттерсон – Люк Дейнс
Мелісса Маккарті – Сьюкі
Майло Вентімілья – Джесс Маріано
Про що серіал "Дівчата Гілмор"
У серіалі розповідається про жителів невеличкого містечка, яке розташоване у штаті США Коннектикут. Глядачі, зокрема, дізнаються про життя сім'ї Гілмор. Лорелей одна виховує свою дочку Рорі. Дівчина вчиться у престижній школі, аби потім вступити в омріяний Гарвардський університет.
Протягом семи сезонів люди спостерігають за стосунками матері та доньки, за їхніми буденними проблемами, за дорослішанням Рорі. У родині також є батьки Лорелей, Річард та Емілі, з якими часто стаються конфлікти.
Серіал "Дівчата Гілмор": дивіться онлайн трейлер серіалу
Якщо ви ще не дивилися такий неймовірний серіал, щиро радимо це зробити. А шанувальники, сподіваємося, помітили, як змінилися актори та акторки.