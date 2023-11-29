"Як зайнятися сексом": цікаві факти про довгоочікувану прем'єру

30 листопада українські кінотеатри представлять драму "Як зайнятися сексом", яку в режисерському дебюті представила Моллі Меннінг Вокер. Кілька видань вже визнали фільм одним з найкращих у 2023 році.

Прем'єра уже зовсім скоро! Тому дізнайтесь цікаві та маловідомі факти про стрічку та дивіться трейлер фільму "Як зайнятися сексом" у матеріалі.

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Цікаві факти про фільм "Як зайнятися сексом"

За словами режисерки, під час знімання фільму влада містечка, де вони працювали над стрічкою, висловила підозру, що команда знімає порнофільм. Місцем зйомок став грецький острів Малія, відомий своєю культурою неперевершених вечірок, які стали основним контекстом для подій у фільмі.

Для передачі атмосфери нічного життя потрібен був натовп, тож знімальна група використала велику кількість статистів. Костюмери роздали учасникам масових сцен футболки з елементами сексуального підтексту, що і викликало підозри зі сторони місцевої влади.

Фільм не входить до жанру підліткової комедії. Він досліджує теми першого сексуального досвіду, впливу оточення на цей етап життя та розглядає питання згоди в контексті сексу.

Це дебютний повнометражний фільм від британської режисерки Моллі Меннінг Вокер. Вона прийшла до світу режисури, маючи значний досвід роботи операторкою у сфері реклами та музичних кліпах. У її портфоліо входять проєкти для таких визнаних модних брендів, як Gucci, Dior і Diesel.

Міжнародна преса позитивно оцінила дебют: Vogue схарактеризувати його як "Потужний, яскравий і зірковий", Vox – як "Надзвичайно впевнений", The Guardian – як "Яскравий", а The Hollywood Reporter – як "Приголомшливий".

схарактеризувати його як "Потужний, яскравий і зірковий", – як "Надзвичайно впевнений", – як "Яскравий", а – як "Приголомшливий". Фільм "Як зайнятися сексом" увійшов до списку найкращих у виданнях, таких як Time Out, The Week, а також у кінцевий відбір від The Economist.

"Як зайнятися сексом": про що сюжет фільму

Центральною темою фільму є троє подруг, які, закінчивши школу, відправляються на відпочинок в Грецію перед початком університетського життя. Тут вони планують насолоджуватися відпусткою перед поглибленням у студентську атмосферу. Головна героїня Тара, яка єдина серед своїх подруг є незайманою, рішуче намагається це виправити. Проте подорож для неї обертається не такою безтурботною, як вона сподівається.

"Як зайнятися сексом": дивіться онлайн трейлер фільму