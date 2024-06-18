Де зараз зрадниця Ліза Василенко зі "Школи", яка зустрічається з Моргенштерном

Ліза Василенко стала відомою в Україні завдяки своїй участі у серіалі "Школа". Вона здобула чимало прихильників, однак все змінилося після того, як вона виїхала в Росію та зробила образливі заяви про українців.

Після початку великої війни акторка Ліза Василенко втекла з Росії й публічно просила вибачення перед українськими прихильниками. Дізнайтесь, де зараз і як живе скандальна блогерка, на Кіно 24.

Не пропустіть Якщо посварились з коханим: 3 фільми, які допоможуть з’ясувати стосунки

Де зараз Ліза Василенко

Після початку великої війни в Україні, Ліза Василенко заявила, що переглянула своє ставлення до подій і їй соромно за свої попередні висловлення. Про це вона заявила у відвертому інтерв'ю.

Цей хвіст тягнеться за мною протягом року. Всю суть тієї фрази я зрозуміла тільки тоді, коли почалася війна. Я прошу вибачення, дуже соромно та шкода. Мої пріоритети колосально змінилися. Я вже інша Ліза. Ми всі робимо помилки, але я готова нести покарання, якщо це буде потрібно,

– заявила акторка.

Для того, щоб довести, як каже Василенко, свої справжні наміри, вона приєдналася до невеличких антивоєнних протестів у Москві, де разом з групою людей вигукувала "Ні війні!".

Ліза Василенко покинула Росію через тиждень після початку великого вторгнення і перебувала в різних країнах Європи. Однак зізналась, що не планує повертатися в Україну через свої великі амбіції й вважає, що заслуговує на хороше життя.

Попри це, акторка встигає будувати стосунки з російським репером Моргенштерном, який також втік з Росії й зараз є іноагентом. За словами цієї закоханої пари, вони підтримують Україну і справедливий мир, однак не відмовляються від популяризації російського контенту та мови ворога.

Як Ліза Василенко образила українців

Акторка заявляла, що життя в Росії для неї краще, ніж в Україні.

Коли зі мною трапляється якась хр*нь, я завжди думаю про те: вже краще здохнути тут (в Росії – Кіно 24), ніж в Україні,

– так висловлювалась Василенко.

Вона підкреслювала, що в Росії є набагато більше можливостей для досягнення успіху і заробітку на тікток.

Василенко виражала думку, що питання патріотизму не викликають у неї особливого інтересу, і вона не звертала уваги на критику з боку українців. Для неї Москва була лише "тимчасовим пунктом" на шляху до Америки, про яку вона мріяла.

Так, акторка, яка мала велику кількість шанувальників в Україні, стала об'єктом жахливої репутації та справжнім розчаруванням для своїх земляків.