Її не впізнати: де зараз Катерина Тишкевич, яка була у комі та боролась із важкою хворобою

Катерина Тишкевич відома українському глядачеві завдяки таким кінороботам, як "Колір пристрасті", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар" та іншим. У 2024 році в мережу підірвав той факт, що акторка опинилася у комі.

Відомо, що лікарі боролися за її життя через сепсис, який поширювався по організму. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де зараз Катерина Тишкевич, як вона виглядає та чим займається сьогодні.

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Де зараз і як виглядає Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич потрапила в кому через недбалість лікарів. Відомо, що акторка роками страждала від сильного головного болю, і лікарі не могли визначити органічної причини. В одній із лікарень Катерині встановили, як вона сама каже, "фатальний катетер", який призвів до сепсису, а той – до коми.

У той період її неабияк підтримувала родина, зокрема чоловік та мама. На щастя, лікарям вдалося врятувати життя молодої акторки, і сьогодні вона намагається відновити свій ментальний та фізичний стан.

Наразі акторська кар'єра Катерини на паузі, однак вона активно веде свої соцмережі та ділиться яскравими знімками й моментами зі свого життя. Вона також приділяє увагу фігурі та здоров'ю – худне та ділиться в мережі своїми результатами.

І хоча наразі не знімається у фільмах та серіалах, Катерина разом із чоловіком Валентином Томусяком проводить акторські інтенсиви.

Глядачі вже неабияк скучили за її грою на великому екрані, тому сподіваються, що зовсім скоро знову побачать її у новому фільмі чи серіалі.

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