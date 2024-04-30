Як змінилися зірки серіалу "Гра престолів" за 13 років: фото акторів тоді й зараз

Американський серіал "Гра престолів" створений за мотивами циклу романів Джорджа Р. Р. Мартіна. За 8 сезонів він став культовим, сцени з серіалу розлітались мережею, а репліки головних героїв ставали цитатами.

Культовий серіал вперше вийшов на екрани 13 років тому – у 2011 році, пише Кіно 24. З того часу його актори дуже змінилися, хоч багатьох досі асоціюють саме з їхніми персонажами у "Грі престолів".

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Емілія Кларк – Данерис Таргарієн

Акторка була на піку успіху після її ролі у "Грі престолів". Але вона не стала зіркою однієї ролі, а знялась у багатьох інших образах. А ще отримала почесну відзнаку в Віндзорському палаці від принца Вільяма.



Емілія Кларк – Данерис Таргарієн / Колаж Кіно 24

Кіт Герінгтон – Джон Сноу

Джон Сноу, який став суперпопулярним персонажем, а подекуди й мемом, став дуже відомим актором. Та зараз у його пріоритеті сім'я – дружина (яка теж зіграла роль у серіалі) та двоє дітей.



Кіт Герінгтон – Джон Сноу / Колаж Кіно 24

Пітер Дінклейдж – Тиріон Ланністер

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Неймовірний актор кілька разів отримав кінопремію Еммі за роль у серіалі "Гра престолів". Він одружений та виховує дітей, водночас його кінокар'єра вже не є такою активною.



Пітер Дінклейдж – Тиріон Ланністер / Колаж Кіно 24

Ліна Гіді – Серсі Ланністер

Акторка змінила імідж і продовжила зніматися у кіно. Вона виступила з підтримкою України на початку повномасштабної війни. Багато часу зірка присвячує сім'ї та дітям.



Ліна Гіді – Серсі Ланністер / Колаж Кіно 24

Софі Тернер – Санса Старк

Рудоволоса Санса Старк запам'яталась багатьом глядачам. Софі Тернер останнім часом відома не так кіноролями, як гучним розлученням зі співаком Джо Джонасом.



Софі Тернер – Санса Старк / Колаж Кіно 24

Мейсі Вільямс – Арія Старк

Акторка Мейсі Вільямс пізнала популярність з 12 років, відколи знімається у серіалі. Зараз вона продовжує свою кар'єру, співпрацює з брендами та знімається у фотозйомках.



Мейсі Вільямс – Арія Старк / Колаж Кіно 24

Нагадаємо, що серіал "Гра престолів" отримав доповнення у вигляді приквелу під назвою "Дім Дракона". Цей проєкт отримав продовження на 2 сезон.