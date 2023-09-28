"Відчайдушні домогосподарки" тоді й зараз: як змінилися актори серіалу за 19 років

Прем'єра серіалу "Відчайдушні домогосподарки" відбулася 19 років тому. Він виходив на телеекрани протягом восьми років і полюбився мільйонам глядачів у різних куточках світу. До сьогодні серіал обожнюють передивлятися, однак головні герої зараз зовсім не такі, якими їх пам'ятають шанувальники.

Комусь роль у серіалі принесла шалену популярність та лише допомогла у розвитку акторської кар'єри, а для когось стала останньою. 24 Канал пропонує подивитися, як змінилися зірки "Відчайдушних домогосподарок" за ці роки.

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"Відчайдушні домогосподарки" – головне про серіал

3 жовтня 2004 року13 травня 2012 року180

Події розгортаються на Гліцинієвій Алеї, що розташована у вигаданому містечку Феарв'ю. Головними героїнями є домогосподарки, про життя яких розповідається від імені їхньої померлої сусідки. Жінки стикаються з домашнім насиллям, присвячують своє життя сім'ї, виявляють злочини та моторошні таємниці, які сховані в їхньому затишному районі на околиці міста.

У ролях домогосподарок:

Мері Еліс Янг – Бренда Стронг

– Бренда Стронг Сюзен Мейер – Тері Гетчер

– Тері Гетчер Лінет Скаво – Фелісіті Гаффман

– Фелісіті Гаффман Брі Ходж-Ван Де Камп – Марсія Кросс

– Марсія Кросс Габріель Соліс – Єва Лонгорія

– Єва Лонгорія Ідді Бріт – Ніколет Шерідан

– Ніколет Шерідан Кетрін Мейфер – Дана Ділейні

– Дана Ділейні Робін Галлахер – Джулі Бенц

– Джулі Бенц Карен Макласкі – Кетрін Джустен

– Кетрін Джустен Енджі Болен – Дреа де Маттео

– Дреа де Маттео Рені Пері – Ванесса Вільямс

– Ванесса Вільямс Бет Янг – Емілі Бергл

Також у серіалі знімались:

Майк Делфіно – Джеймс Томас Дентон

– Джеймс Томас Дентон Том Скаво – Дуг Севан

– Дуг Севан Орсон Ходж – Кайл Маклахлен

– Кайл Маклахлен Ендрю Ван Де Камп – Шон Пайфрум

– Шон Пайфрум Карлос Соліс – Рікардо Антоніо Чавіра

– Рікардо Антоніо Чавіра Барбара Фінн – Еріка Еленьяк

Як змінилися актори "Відчайдушних домогосподарок"



Тері Гетчер (Сюзен Меєр) / Колаж 24 Каналу



Фелісіті Гаффман (Лінет Скаво) / Колаж 24 Каналу



Марсія Кросс (Брі Ван Де Камп) / Колаж 24 Каналу



Єва Лонгорія (Габріель Соліс) / Колаж 24 Каналу



Ніколет Шерідан (Ідді Бріт) / Колаж 24 Каналу



Рікардо Антоніо Чавіра (Карлос Соліс) / Колаж 24 Каналу



Джеймс Дентон (Майк Дельфіно) / Колаж 24 Каналу Джеймс Дентон (Майк Дельфіно) / Колаж 24 Каналу