Як змінилися актори культової драми "Пуститися берега": фото акторів 16 років тому й зараз

Серіал "Пуститися берега" вийшов на екрани у 2008 році, але досі залишається у списку найкращих за всі часи. Кримінальна драма складається з 5 сезонів та є переможцем багатьох кінопремій.

Серіал "Пуститися берега" розповідає про шкільного вчителя хімії Волтера Вайта, якому діагностують рак легенів. Чоловік хвилюється за долю своєї дружини, сина, що страждає від паралічу, та новонародженої дитини. Він пускається берега, виготовляючи наркотичні речовини. У продажах йому допомагає колишній учень – Джессі Пінкмен.

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У матеріалі Кіно 24 дивіться, як змінилися головні актори серіалу та як склалась їхня доля.

Браян Кренстон – Волтер Вайт

Браян Кренстон отримав ще кілька успішних ролей після серіалу "Пуститися берега". Та минулого року він оголосив, що призупиняє акторську кар'єру. Все тому, що зірка хоче приділити час дружині.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Анна Ганн – Скайлер Вайт

За свою роль акторка отримала нагороду за кращу жіночу роль другого плану у серіалі "Пуститися берега". Вона продовжує зніматися у фільмах та серіалах.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Аарон Пол – Джессі Пінкмен

Зірка серіалу продовжує активну акторську кар'єру, хоч він здобув чималу популярність після "Пуститися берега". Також він одружений та виховує дитину.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

ЕрДжей Мітт – Волтер Вайт молодший

Актор, як і його герой у серіалі, має дитячий церебральний параліч. Та це не заважає йому зніматися у стрічках. Зараз він також є представником кампанії "Залучення в мистецтво та ЗМІ людей з обмеженими можливостями".



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Дін Норріс – Генк Шрейдер

Дін Норріс, який зіграв кмітливого агента Хенка, продовжує свою кар'єру. Він одружений та виховує п'ятьох дітей.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Бетсі Брандт – Марі Шрейдер

Бетсі продовжила зніматися в ситкомах, вона бере участь у фотосесіях та має сім'ю.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24