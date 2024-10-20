Найпопулярніше шоу про медиків: як за 20 років змінилися зірки культового серіалу "Доктор Хаус"

20 років тому стартував серіал "Доктор Хаус", що став одним із найкращих медичних телешоу в історії. Він натхненний фільмами про Шерлока Холмса: головний герой розгадує дивні хвороби немов таємницю, як Холмс відшукував злочинців. Цей сюжетний хід та ідеальна гра головних акторів підкорили глядачів.

"Доктор Хаус" почав виходити у 2004 році й тривав 8 сезонів – до 2012 року. Він отримав чимало престижних нагород та високі оцінки критиків. Кіно 24 розповість, де акторський склад "Доктора Хауса" зараз та як він змінився за роки.

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Доктор Грегорі Хаус – Г'ю Лорі

Душа та серце серіалу – Г'ю Лорі – зіграв головного героя, який міг не бути ніжним чи турботливим, але однозначно був розумним лікарем. До "Доктора Хауса" актор був відомий завдяки ролям у комедіях, тож він повернувся до цього жанру згодом та зіграв у багатьох стрічках. Вагомою була його роль у серіалі "Авеню 5". Остання поява Г'ю Лорі у кіно – у мінісеріалі "Все те незриме світло".



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Доктор Джеймс Вілсон – Роберт Шон Леонард

Роберт Шон Леонард на момент початку серіалу був одним з найпопулярніших акторів, адже він зіграв одну з головних ролей у фільмі "Спілка мертвих поетів". Після "Доктора Хауса" він був запрошеною зіркою в багатьох серіалах. Остання роль актора була у другому сезоні серіалу "Позолочене століття".



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Доктор Ерік Форман – Омар Еппс

Персонаж Омара Еппса був правою рукою та водночас головним конкурентом доктора Хауса. З того часу він отримав чимало важливих ролей, зокрема, у серіалі "Воскресіння". Зараз актор продовжує свою кар'єру.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Доктор Ліза Кадді – Ліза Едельштейн

Ліза Едельштейн зіграла у серіалі завідувачку лікарні, – лиш до неї Грегорі Хаус міг прислухатися. Акторка пішла з проєкту через розбіжності щодо контракту. Після цього вона озвучувала анімаційні серіали. Нещодавно з'явилась у мінісеріалі "Маленька пташка".



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

Доктор Елісон Кемерон – Дженніфер Моррісон

Дженніфер Моррісон зіграла єдину жінку в команді доктора Хауса. Вона пішла з серіалу після 6 сезону і продовжувала зніматися, наприклад, у серіалі "Як я зустрів вашу маму". Зараз Дженніфер здебільшого працює як режисерка.



Як змінилися актори / Колаж Кіно 24

"Доктор Хаус" завершився у 2012 році. За цей час він залишається високорейтинговим телешоу про медиків.