Де зараз і як змінився актор, який зіграв роль одного із двійнят у "Сватах"
Костянтин Чорнокрилюк, відомий своєю роллю у серіалі "Свати", вперше з'явився на екранах у п'ятому сезоні. Відомо, що в цьому сезоні він грав одного із двійнят, яких звали Віка і Микита. Ці двоє персонажів відрізнялися своєю допитливістю і бешкетністю.
Роль Микити зіграв Костянтин. Зараз Костянтину Чорнокрилюку вже 21 рік, і він перебуває на порозі дорослого життя. Його акторський шлях і зміни, які відбулися в його житті дізнаєтесь на Кіно 24.
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Як змінився Костянтин Чорнокрилюк
Актор активно займається своєю кар'єрою в кіноіндустрії, беручи участь в рекламних кампаніях, телевізійних проєктах, серіалах і фільмах різних жанрів, включаючи документальне і художнє кіно. Окрім акторської діяльності, йому подобається займатися айкідо, сучасними танцями й вивченням іноземних мов.
Відомо, що він з'являвся у таких фільмах як "Клятва лікаря", "На твоїй стороні", "Скляна кімната" та інших. Зовні актор також помітно змужнів. Ось, який вигляд він тепер має:
Останні дописи в соцмережах свідчать про те, що актор вказує на те, що актор перебуває в Торонто. Чорнокрилюк відмічає геолокацію на своїх фото. Судячи з цього, зараз він перебуває не в Україні.
Фільмографія Костянтина Чорнокрилюка
Попри те, що актор ще зовсім молодий, його фільмографія уже налічує чимало проєктів. Костянтин знявся у таких стрічках:
- "Я тебе знайду"
- "По різних берегах"
- "Школа. Недитячі ігри"
- "Впізнай мене, якщо зможеш"
- "Поки станиця спить"
- "Перелітні птахи"
- "Шукаю жінку з дитиною"
- "Політ метелика" та багатьох інших.