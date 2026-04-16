Від студентських років до "Холостяка": як змінився Тарас Цимбалюк
- Тарас Цимбалюк змінив свій стиль від студентських років до участі в шоу "Холостяк".
- Він працював стюардом, моделлю, кальянником, а зараз є відомим актором з безліччю ролей у серіалах і фільмах.
Не так давно Тарас Цимбалюк був головним героєм найромантичнішого шоу країни "Холостяк". У кадрі він завжди був із короткою стрижкою та вдягнений у стильний одяг.
Однак ще у далекі студентські роки Цимбалюк не міг дозволити собі такого розкішного вигляду. Тому його стиль не надто вирізнявся серед однолітків. Далі у матеріалі 24 Канал покаже, як змінився зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".
З юного віку Тарас почав працювати. Зокрема, був стюардом на футбольних матчах, моделлю на показах дизайнерів, кальянником.
Під час навчання на третьому курсі юнак зрозумів, що мріє про успішну акторську кар'єру, тому стукав в усі двері.
На початку кар'єри бігав абсолютно на все, що можна! Якось навіть потрапив на кастинг в еротичний фільм. А ще одного разу побачив, як акторки біжать на якісь проби, й попросився з ними. Приїхав хтозна-куди. Мене запитали: "А чого ти тут? Ми шукаємо акторок для кліпу". Я ж почав просити їх хоча б внести мене у базу, на майбутнє,
– пригадав актор.
Можна помітити, що у ті роки Цимбалюк віддавав перевагу дещо довшому волоссю, на тілі ще немає видимих татуювань, а статура не настільки накачана, як зараз.
З 2011 року Тарас Цимбалюк почав співпрацювати з Молодим театром, а також дебютував на телебаченні. Одна з його перших появ була в містичному серіалі "Щоденники темного". Згодом отримав ролі й в інших проєктах: "Сімейні мелодрами", "Віталька", "Останній яничар" й багатьох інших.
На цьому фото вже добре видно, що він змужнів, а волосся все ще залишається довгим, однак Цимбалюк почав причісувати його назад.
У 2020 році українські глядачі побачили серіал "Спіймати Кайдаша". З моменту виходу пройшло вже майже 6 років, однак люди продовжують дивитись цю історію на повторі.
У серіалі Тарас був переважно одягнутий у спортивний стиль, коротко стригся. Через те, що у нього вже були татуювання, гримери уміло маскували малюнки.
2025 рік став для зірки кіно особливим, адже він прийшов на проєкт "Холостяк". Найчастіше Тараса можна було побачити у костюмах.
Тут уже ніхто не приховував тату, зачіска завжди була короткою, а одяг підкреслював риси Цимбалюка.
Очевидно, що різниця у зовнішності з порівнянням студентських років – кардинальна. Цікаво, що у буденному житті чоловік любить носити шапки й вибирає одяг типу оверсайз.
Нагадаємо, що нещодавно Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП. Актор стверджує, що у момент аварії він перебував у машині як пасажир, а за кермом був його товариш Роман Крохін – продюсер, комік, який не вживав алкоголь.