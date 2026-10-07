800 сторінок про костюми й справжні локації: як знімали фільм про Майкла Джексона

Майкл Джексон був артистом, у якого навіть один рух рукою міг стати частиною попкультури, тож зняти про нього байопік без мільйона претензій від фанатів – завдання майже нереальне. Особливо якщо треба відтворити легендарні кліпи, концерти, костюми й ту саму місячну ходу так, щоб ніхто не сказав: "Ні, у 1983-му він робив це трохи інакше".

24 Канал розповідає, як створювали фільм "Майкл", чому головну роль віддали рідному племіннику співака, де відтворювали "Thriller", навіщо знімальна група повернулася до справжніх локацій із життя Джексона та через що фінал довелося фактично переробляти.

"Майкл"

Рік: 2026

Жанр: біографічна музична драма

Режисер: Антуан Фукуа

IMDb: 7,4

Тривалість: 2 години 7 хвилин

Про що фільм "Майкл"



Фільм "Майкл" / Фото imdb



"Майкл" розповідає про шлях Джексона від хлопчика-солістa The Jackson 5 до артиста, який поставив собі досить скромну мету – стати найбільшою попзіркою світу.

У центрі історії – складні стосунки з батьком Джо Джексоном, перехід до сольної кар'єри, робота над Off the Wall і Thriller, знаменита поява місячної ходи та період, коли Майкл перетворився з дуже успішного виконавця на культурний феномен. Фільм доходить до туру Bad наприкінці 1980-х.

Майкла зіграв його рідний племінник

Роль отримав Джаафар Джексон – син Джермейна Джексона і племінник Майкла. Причому "Майкл" став його дебютом у повнометражному кіно.

Джаафар розповідав, що цілий рік приховував від власної родини, що отримав роль. Навіть його мама не знала. Коли вона зрештою побачила сина в образі Майкла на майданчику, то, за словами актора, пережила дуже емоційний момент.

Антуан Фукуа наголошував, що Джаафар не просто намагався механічно копіювати свого дядька. Він мав передати його голос, пластику й характер. Особливо цікаво, що до цього актор не мав професійного досвіду в кіно чи танцях.

У фільмі звучить не лише голос справжнього Майкла Джексона. Джаафар підтвердив, що співав наживо під час зйомок, а у фінальній звуковій доріжці поєднали його вокал із записами Майкла. У деяких сценах у студії Джаафар співає сам, зокрема а капела. Молодого Майкла зіграв Джуліано Крю Валді, який також виконував вокальні партії.

"Thriller" повернули туди, де все починалося

Одним із головних принципів виробництва була максимальна автентичність. Культовий "Thriller" відтворювали на Union Pacific Avenue у Лос-Анджелесі – на тій самій вулиці, де Джексон танцював у кліпі 1983 року. Знімальна група використала й знаменитий будинок із відео на Carroll Avenue.

Так само творці повернулися до Pasadena Civic Auditorium, де Джексон у 1983 році виступив на Motown 25 і вперше показав телевізійній аудиторії свій moonwalk. Сцену реконструювали там само, включно з хореографією та оформленням.

Знімали навіть у справжньому Neverland



Фільм "Майкл" / Фото imdb



Частину фільму створювали у місцях, безпосередньо пов'язаних із Джексоном. Серед них – Neverland Ranch, сімейний будинок Джексонів Hayvenhurst в Енсіно, Millennium Biltmore Hotel та Orpheum Theatre у Лос-Анджелесі. Творці співпрацювали з нинішніми власниками Neverland, щоб відновити вигляд маєтку для зйомок.

Особливо символічним став Hayvenhurst: Джаафар сам проводив там час, готуючись до ролі, фактично працюючи в будинку, де жив його дядько.

Для костюмів вивчили понад 800 сторінок матеріалів

Художниця з костюмів Марсі Роджерс не могла просто зайти в магазин і сказати: "Дайте щось червоне, блискуче і максимально Майкл".

Для підготовки команда опрацювала понад 800 сторінок досліджень, отримала доступ до архіву одягу Джексона й вивчала старі журнали та фотографії.

Роджерс звертала увагу навіть на тип кристалів, бісеру та точні відтінки тканини. Наприклад, червоні куртки з "Thriller" і "Beat It" не одного кольору, і у фільмі це врахували.

Фінал довелося перезнімати майже з нуля



Фільм "Майкл" / Фото imdb



Найбільша виробнича драма відбулася вже після основних зйомок. Початкова версія третього акту торкалася звинувачень проти Джексона 1993 року. Однак юристи його спадкоємців виявили пункт у попередній юридичній угоді з Джорданом Чендлером, який не дозволяв зображати чи згадувати його у фільмі.

Через це фінал довелося повністю переписати. Влітку 2025 року актори повернулися ще на 22 дні додаткових зйомок, а витрати на перероблення оцінювали приблизно у 10–15 мільйонів доларів. Випуск стрічки через це кілька разів переносили. У готовому варіанті історія завершується на піку слави Джексона – під час туру Bad.

Не всі Джексони захотіли з'явитися у фільмі

У стрічці немає кількох членів знаменитої родини. Зокрема, Джанет Джексон відмовилася від того, щоб її зображували у фільмі. Ла Тоя Джексон пізніше підтвердила, що сестрі пропонували участь у цій історії, але вона ввічливо відмовилася.

Раніше ми розповідали про зйомки культового горору "Психо".