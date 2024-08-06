Не лише Шеннен Догерті: кого з акторів культового серіалу "Всі жінки – відьми" вже немає в живих

Американський серіал "Всі жінки – відьми", що виходив на телеекранах з 1998 до 2006 року, однозначно став культовим. За цей час глядачі побачили 8 сезонів та 178 серій. У ньому розповідається про тьох сестер, Фібі, Пайпер і Прю, які володіють магією. У третьому сезоні також з'являється їхня зведена сестра Пейдж.

Попри те, що прем'єра серіалу "Всі жінки – відьми" відбулася вже давно, глядачі все одно досі полюбляють його дивитися. Однак деяких улюблених акторів вже немає в живих. Більше про це розповість Кіно 24.

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Які актори з серіалу "Всі жінки – відьми" померли

Шеннен Догерті

13 липня 2024 року померла відома американська акторка Шеннен Догерті, яка у серіалі зіграла Прю. Довгий час жінка боролася з раком молочної залози – страшну хворобу їй діагностували у 2015 році. З часом знаменитість розповіла, що перебуває у ремісії. Однак згодом рак таки повернувся та почав розвиватися.

Шеннен Догерті / Фото з інстаграму акторки

Ребека Болдінг

У липні 2022 року у віці 73 роки з життя пішла акторка Ребека Болдінг. Відомо, що вона також боролася з раком. Жінку можна побачити ще у таких серіалах: "Район Беверлі-Гіллз", "Район Мелроуз" та "Лу Грант". Акторська кар'єра Ребеки почалася у Чикаго, а вже згодом вона підкорила Голлівуд.

Ребека Болдінг / Фото People

Біллі Драго

Популярний американський актор Біллі Драго помер у Лос-Анджелесі влітку 2019 року. Сталося це після того, як він отримав ускладнення від інсульту. На момент смерті чоловікові було 73 роки. Окрім серіалу "Всі жінки – відьми", Біллі долучився й до знімання у таких проєктах: "Надприродне" і "Вокер, техаський рейнджер".

Біллі Драго / Фото Getty Images

Без цих акторів неможливо уявити серіал "Всі жінки – відьми". Однак, на жаль, вони не змогли побороти хвороби. Ми більше не побачимо цих зірок в інших проєктах, але можемо насолодитися їхньою грою у старих.